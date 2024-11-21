Возбуждено уголовное дело после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

Согласно информации СУ СК России по Свердловской области, 21 ноября около двух часов дня вспыхнул конфликт между посетителями торгового центра. Двое мужчин начали потасовку, в ходе которой первый нанес ударов ножом оппоненту. Второй участник конфликта выстрелил из травматического пистолета. Сейчас участники инцидента находятся в медицинском учреждении.