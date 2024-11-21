tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 15:46

Published 21 ноября, 15:46

Modified 21 ноября, 15:48

Updated 21 ноября, 15:48

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

21 ноября 2024, 15:46
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском СК возбудил уголовное дело после стрельбы из травматического оружия в ТЦ. Дело заведено согласно ст. 105 УК РФ за покушение на убийство.

Согласно информации СУ СК России по Свердловской области, 21 ноября около двух часов дня вспыхнул конфликт между посетителями торгового центра. Двое мужчин начали потасовку, в ходе которой первый нанес ударов ножом оппоненту. Второй участник конфликта выстрелил из травматического пистолета. Сейчас участники инцидента находятся в медицинском учреждении.

В рамках проверки отдел следствия устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уже осмотрели место случившегося и ищут всевозможных свидетелей для дальнейшего опроса. Определяется степень тяжести телесных повреждений, полученных обоими мужчинами.

«Я уже взрослый, мне можно доверять»: ребенок стрелял по детям в Невьянске
Узнать подробнее
Читайте также:
Свидетели дали новые показания по делу о стрельбе в московском офисе WildberriesНеизвестный устроил стрельбу по дому в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге лучник сделал мишени и практикует стрельбу рядом с жилыми домами
#Ирина Кирилова#Каменск-Уральский#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика