Возбуждено уголовное дело после стрельбы в ТЦ в Каменске-Уральском

Posted 21 ноября, 15:46
Published 21 ноября, 15:46
Modified 21 ноября, 15:48
Updated 21 ноября, 15:48
Согласно информации СУ СК России по Свердловской области, 21 ноября около двух часов дня вспыхнул конфликт между посетителями торгового центра. Двое мужчин начали потасовку, в ходе которой первый нанес ударов ножом оппоненту. Второй участник конфликта выстрелил из травматического пистолета. Сейчас участники инцидента находятся в медицинском учреждении.
В рамках проверки отдел следствия устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уже осмотрели место случившегося и ищут всевозможных свидетелей для дальнейшего опроса. Определяется степень тяжести телесных повреждений, полученных обоими мужчинами.