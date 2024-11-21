«Я уже взрослый, мне можно доверять»: ребенок стрелял по детям в Невьянске

По словам Яны, больше всего в этой истории возмущает то, что родители купили ребенку такую игрушку и при этом не удосужились объяснить, как ей можно пользоваться, а как нельзя. Несмотря на то, что ребенок достаточно взрослый, чтобы осознать сделанное и, более того, понимать, как именно поступать не стоит, происходит такое. Жительница Невьянска призвала родителей к ответственности за свое дитя. Потому что она, как случайный прохожий, вероятно, никак не смогла повлиять на юного стрелка.