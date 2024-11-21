«Я уже взрослый, мне можно доверять»: ребенок стрелял по детям в Невьянске

Posted 21 ноября, 10:04
Published 21 ноября, 10:04
Modified 21 ноября, 10:06
Updated 21 ноября, 10:06
Свидетелем возмутительного происшествия стала жительница Невьянска, когда возвращалась с работы домой. В историческом центре города недалеко от «Центрального квартала» она услышала громкий детский плач, оказалось, что один из местных хулиганов устроил стрельбу по дргуим детям, доведя их до слез.
Иду с работы домой и слышу громкий детский плач, даже не плач, а вой. Подхожу и вижу на площадке разновозрастных мальчиков и девочек. Один малыш стоит без шапки и громко плачет. Спросила, почему плачет и кто его обидел. Показывает на товарища рядом. Тот, кто рядом, с невозмутимым видом набивает пульками игрушечный автомат и начинает стрелять по сторонам, целится в сторону двери бизнес-центра, — вспоминает Яна, жительница Невьянска.
Ребенок никак не реагировал на попытки его остановить, а находящиеся рядом рассказали женщине, что мальчик стрелял прямо по ним, из-за чего у детей появились синяки и была разбита губа. Мальчик стрелял прицельно, и это совсем не было похоже на игру. Когда Яна пыталась узнать, кто этот ребенок и где его родители, уклонялся от ответа. Имя свое мальчик назвал, но правда это или он обманул взрослого человека, не ясно. Но более всего удивляет то, что ребенок ответил Яне.
Начинаю его одергивать — ноль реакции. Ко мне подходят девочки и рассказывают, как одной он попал пулькой в спину, другой в лоб до синяка, а еще кому-то — в губу, и у него губу раздуло от этого. Я пытаюсь узнать, как зовут мальчика и где он учится. С трудом выясняю, что ему 7 лет, но мне он показался старше по возрасту, зовут его Артем Нечкин. Если не соврал, конечно и что учится он в школе № 4, в первом классе. Спросила домашний адрес, на что ответил, подняв глаза вверх, что не помнит. Удивительный ребенок! Во время воспитательной беседы о том, что нельзя стрелять в людей и чем это чревато, он ответил: «Я уже взрослый, мне можно доверять», — рассказала Яна.
По словам Яны, больше всего в этой истории возмущает то, что родители купили ребенку такую игрушку и при этом не удосужились объяснить, как ей можно пользоваться, а как нельзя. Несмотря на то, что ребенок достаточно взрослый, чтобы осознать сделанное и, более того, понимать, как именно поступать не стоит, происходит такое. Жительница Невьянска призвала родителей к ответственности за свое дитя. Потому что она, как случайный прохожий, вероятно, никак не смогла повлиять на юного стрелка.
Родители Артема, вы зачем сыну купили такую игрушку? Лично мне очень не хочется получить пулю в глаз, даже ненастоящую, пластиковую. Не хочется, чтобы кто-то еще пострадал от «невинной шалости» вашего неразумного дитяти. Я с ребенком поговорила и отправила домой с площадки. Но он так ничего и не понял. Шел, продолжая стрелять по сторонам. Мимо бежали по своим делам люди, и им это было совершенно безразлично. Никто не делал замечания ребенку. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, так получается? Хватит, может, с нас стрельбы и оружия? Даже игрушечного. Может, сохраним мир хотя бы на детских площадках и объясним раз и навсегда детям, что главное в их жизни — это их безопасность, — высказалась Яна.
Это уже не первый случай стрельбы по детям из пластикового оружия. Так, в мае 2024 года в Невьянске хулиган устроил стрельбу по детям и попал одному из них в висок. После того случая отметина от раны долго не проходила. Мама мальчика рассказала об этой ситуации редакции TagilCity.ru.
Летом моему сыну досталось также пулькой в висок. После того, как информация попала в СМИ, со мной связались из местной полиции. Опрашивали, мы составляли документы. По итогу сказали, что никого не нашли — ни родителей, ни самого стрелка. Имя мы знали мальчика, но такого не нашли ни в школах, ни в садиках поблизости. Рассказали, что уже был случай, когда женщине зарядили в глаз. Вроде тоже не нашли виновных. Думаю, что с такими игрушками не стоит отпускать детей гулять, — рассказала Юлия, мама пострадавшего мальчика.