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Posted 21 ноября, 12:13

Published 21 ноября, 12:13

Modified 21 ноября, 12:15

Updated 21 ноября, 12:15

Зачем клинеры после уборки добавляют сахар в жидкое мыло: ответ вас удивит

Зачем клинеры после уборки добавляют сахар в жидкое мыло: ответ вас удивит

21 ноября 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Профессиональные клинеры владеют множеством маленьких секретов и трюков, которые позволяют существенно упростить уборку и справиться с самыми разными типами загрязнений. Например, после грандиозной уборки они всегда добавляют сахарный песок в жидкое мыло.

Рабочий инструмент клинера — это руки. Обычно в распоряжении профессионального уборщика есть множество различных бытовых гаджетов, которые существенно облегчают уборку и помогают справиться даже с самыми трудными загрязнениями. Но некоторые виды работ эффективнее делать вручную. Вот почему после проведенной генеральной уборки необходимо привести в порядок руки и смыть всю налипшую грязь. Для этих целей клинеры часто добавляют сахарный песок в жидкое мыло и делают своеобразный сахарный скраб.

Необходимо в порцию жидкого мыла добавить примерно столовую ложку сахара. Можно приготовить состав прямо в ладонях, это будет удобно. Растирать мыло с сахаром по рукам для снятия стойких загрязнений. Частички сахара создадут эффект скраба, в сочетании с мылом они хорошо справятся со стойкой грязью, — такой совет приводит портал «Магадан Медиа».

Бояться, что кожа рук сделается грубее после такой обработки, не стоит. Напротив, сахарный скраб удалит ороговевшие частички и смягчит ее.

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Вместо сахара можно добавлять в мыло кофейную гущу — это более мягкий и щадящий вариант скраба. А для очень сильных загрязнений попробуйте варианты с речным песком или крупной поваренной солью.

Если грязь уже въелась в кожу рук, то перед применением скраба попробуйте обработать ладони лимонной кислотой или столовым уксусом, разведенным пополам с водой. Однако нужно учесть, что все эти методы противопоказаны, если на руках есть свежие порезы, трещины и царапины.

После обработки рук обязательно нанесите на кожу питательный или увлажняющий крем, который защитит руки от пересушивания.

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