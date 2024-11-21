Зачем клинеры после уборки добавляют сахар в жидкое мыло: ответ вас удивит

Posted 21 ноября, 12:13
Published 21 ноября, 12:13
Modified 21 ноября, 12:15
Updated 21 ноября, 12:15
Рабочий инструмент клинера — это руки. Обычно в распоряжении профессионального уборщика есть множество различных бытовых гаджетов, которые существенно облегчают уборку и помогают справиться даже с самыми трудными загрязнениями. Но некоторые виды работ эффективнее делать вручную. Вот почему после проведенной генеральной уборки необходимо привести в порядок руки и смыть всю налипшую грязь. Для этих целей клинеры часто добавляют сахарный песок в жидкое мыло и делают своеобразный сахарный скраб.
Необходимо в порцию жидкого мыла добавить примерно столовую ложку сахара. Можно приготовить состав прямо в ладонях, это будет удобно. Растирать мыло с сахаром по рукам для снятия стойких загрязнений. Частички сахара создадут эффект скраба, в сочетании с мылом они хорошо справятся со стойкой грязью, — такой совет приводит портал «Магадан Медиа».
Бояться, что кожа рук сделается грубее после такой обработки, не стоит. Напротив, сахарный скраб удалит ороговевшие частички и смягчит ее.
Вместо сахара можно добавлять в мыло кофейную гущу — это более мягкий и щадящий вариант скраба. А для очень сильных загрязнений попробуйте варианты с речным песком или крупной поваренной солью.
Если грязь уже въелась в кожу рук, то перед применением скраба попробуйте обработать ладони лимонной кислотой или столовым уксусом, разведенным пополам с водой. Однако нужно учесть, что все эти методы противопоказаны, если на руках есть свежие порезы, трещины и царапины.
После обработки рук обязательно нанесите на кожу питательный или увлажняющий крем, который защитит руки от пересушивания.
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