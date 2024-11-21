Зачем клинеры после уборки добавляют сахар в жидкое мыло: ответ вас удивит

Рабочий инструмент клинера — это руки. Обычно в распоряжении профессионального уборщика есть множество различных бытовых гаджетов, которые существенно облегчают уборку и помогают справиться даже с самыми трудными загрязнениями. Но некоторые виды работ эффективнее делать вручную. Вот почему после проведенной генеральной уборки необходимо привести в порядок руки и смыть всю налипшую грязь. Для этих целей клинеры часто добавляют сахарный песок в жидкое мыло и делают своеобразный сахарный скраб.