Житель Первоуральска избил знакомого на свадьбе сестры

Posted 21 ноября, 08:34
Published 21 ноября, 08:34
Modified 21 ноября, 08:36
Updated 21 ноября, 08:36
У обвиняемого возник конфликт с сожителем матери своей девушки. В какой-то момент молодой человек набросился на мужчину и избил его, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате побоев потерпевший скончался на месте происшествия. Горожанина задержали и возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, 10 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель убил ножом своего знакомого во время ссоры. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.