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Posted 21 ноября, 08:34

Published 21 ноября, 08:34

Modified 21 ноября, 08:36

Updated 21 ноября, 08:36

Житель Первоуральска избил знакомого на свадьбе сестры

Житель Первоуральска избил знакомого на свадьбе сестры

21 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Молодой человек из Первоуральска избил до смерти знакомого на свадьбе своей сестры, которая проходила на базе отдыха в поселке Билимбай. Происшествие случилось в июне 2024 года.

У обвиняемого возник конфликт с сожителем матери своей девушки. В какой-то момент молодой человек набросился на мужчину и избил его, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате побоев потерпевший скончался на месте происшествия. Горожанина задержали и возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.

Напомним, 10 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле местный житель убил ножом своего знакомого во время ссоры. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Тагильчанин получил 10 лет за избиение сожительницы из-за спиртного
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