12-летний мальчик из Екатеринбурга участвовал в шоу «Умнее всех»

Суть шоу заключается в решении интеллектуальных задач. Первый раунд представляет собой 20 сложных вопросов. Екатеринбуржец по итогу первого тура набрал 12 баллов, также как трое других ребят. Поэтому ему пришлось побороться за выход во второй тур — соотнести виды единоборств со страной, в которой таковые зародились.