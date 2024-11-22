12-летний мальчик из Екатеринбурга участвовал в шоу «Умнее всех»

Posted 22 ноября, 05:45
Published 22 ноября, 05:45
Modified 22 ноября, 07:15
Updated 22 ноября, 07:15
Школьник увлекается программированием и робототехникой, а один из его интересных талантов — это знание флагов мира (вексиллология).
Суть шоу заключается в решении интеллектуальных задач. Первый раунд представляет собой 20 сложных вопросов. Екатеринбуржец по итогу первого тура набрал 12 баллов, также как трое других ребят. Поэтому ему пришлось побороться за выход во второй тур — соотнести виды единоборств со страной, в которой таковые зародились.
По итогу всех раундов, заработанные баллы переводятся в настоящие деньги и победитель выпуска, кроме денежного приза, получает возможность участвовать в суперфинале. К сожалению, Никита не смог выйти в финал, потому что медленнее своих соперников отвечал на вопрос — сообщает URA.RU.