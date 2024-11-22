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Posted 22 ноября, 05:45

Published 22 ноября, 05:45

Modified 22 ноября, 07:15

Updated 22 ноября, 07:15

Юноша из Екатеринбурга в шоу «Умнее всех» не смог пройти в финал

12-летний мальчик из Екатеринбурга участвовал в шоу «Умнее всех»

22 ноября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney.

Юноша из Екатеринбурга в шоу «Умнее всех» не смог пройти в финал

Никита Литвиненко — 12-летний житель Екатеринбурга принял участие в программе «Умнее всех». 8 эпизод 3 сезона с его участием вышел на экраны телевизоров 21 ноября. В финал парень не прошел из-за медленных ответов в решающем раунде.

Школьник увлекается программированием и робототехникой, а один из его интересных талантов — это знание флагов мира (вексиллология).

Суть шоу заключается в решении интеллектуальных задач. Первый раунд представляет собой 20 сложных вопросов. Екатеринбуржец по итогу первого тура набрал 12 баллов, также как трое других ребят. Поэтому ему пришлось побороться за выход во второй тур — соотнести виды единоборств со страной, в которой таковые зародились.

По итогу всех раундов, заработанные баллы переводятся в настоящие деньги и победитель выпуска, кроме денежного приза, получает возможность участвовать в суперфинале. К сожалению, Никита не смог выйти в финал, потому что медленнее своих соперников отвечал на вопрос — сообщает URA.RU.

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