Альтернатива ЕГЭ появилась у школьников Нижнего Тагила

Posted 22 ноября, 07:37
Published 22 ноября, 07:37
Modified 22 ноября, 07:39
Updated 22 ноября, 07:39
Управление образования Нижнего Тагила совместно с педагогическим институтом создали уникальный проект — педагогический лицей. Так, обучающиеся 10 классов за 2 года осваивают программу первого года обучения в институте и, как следствие, могут вместо ЕГЭ по профильному предмету пройти вступительное тестирование.
После сдачи вступительного экзамена школьники поступают на второй курс. Но такая возможность открывается лишь для школ № 75/42, № 44, № 61.
Участниками проекта стали уже 66 учащихся.
Татьяна Удинцева, начальник управления образования, считает, что эта инициатива поспособствует решению вопроса дефицита квалифицированных специалистов в области преподавания.
В текущем учебном году в образовательные учреждения Нижнего Тагила были приняты на работу около 67 педагогов, которые получили образование в НТГСПИ. В настоящее время 111 студентов, начиная с третьего курса, одновременно учатся в институте и обучают детей в школах Тагила.
Несмотря на это все еще существует нехватка учителей русского, литературы, математики, информатики, иностранных языков и учителей начального звена.
Ранее стало известно, что нехватка кадров в Нижнем Тагиле в 15 раз превышает уровень официальной безработицы.