Альтернатива ЕГЭ появилась у школьников Нижнего Тагила

В текущем учебном году в образовательные учреждения Нижнего Тагила были приняты на работу около 67 педагогов, которые получили образование в НТГСПИ. В настоящее время 111 студентов, начиная с третьего курса, одновременно учатся в институте и обучают детей в школах Тагила.