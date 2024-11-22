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Posted 22 ноября, 07:37

Published 22 ноября, 07:37

Modified 22 ноября, 07:39

Updated 22 ноября, 07:39

Альтернатива ЕГЭ появилась у школьников Нижнего Тагила

Альтернатива ЕГЭ появилась у школьников Нижнего Тагила

22 ноября 2024, 07:37
Фото: 1MI.
Десятиклассники школ № 75/42, № 44 и № 61 имеют возможность получать высшее образование параллельно основному общему. После окончания школы они могут сразу поступить на 2 курс НТГСПИ (ф) РГППУ.

Управление образования Нижнего Тагила совместно с педагогическим институтом создали уникальный проект — педагогический лицей. Так, обучающиеся 10 классов за 2 года осваивают программу первого года обучения в институте и, как следствие, могут вместо ЕГЭ по профильному предмету пройти вступительное тестирование.

После сдачи вступительного экзамена школьники поступают на второй курс. Но такая возможность открывается лишь для школ № 75/42, № 44, № 61.
Участниками проекта стали уже 66 учащихся.

Татьяна Удинцева, начальник управления образования, считает, что эта инициатива поспособствует решению вопроса дефицита квалифицированных специалистов в области преподавания.

В текущем учебном году в образовательные учреждения Нижнего Тагила были приняты на работу около 67 педагогов, которые получили образование в НТГСПИ. В настоящее время 111 студентов, начиная с третьего курса, одновременно учатся в институте и обучают детей в школах Тагила.

Несмотря на это все еще существует нехватка учителей русского, литературы, математики, информатики, иностранных языков и учителей начального звена.

Ранее стало известно, что нехватка кадров в Нижнем Тагиле в 15 раз превышает уровень официальной безработицы.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Учитель#ЕГЭ#Обучение#Институт#Екатеринбург
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