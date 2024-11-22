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Posted 22 ноября, 03:16

Published 22 ноября, 03:16

Modified 22 ноября, 03:18

Updated 22 ноября, 03:18

Автомобиль влетел в стену ТЦ в Екатеринбурге

Автомобиль влетел в стену ТЦ в Екатеринбурге

22 ноября 2024, 03:16
Фото: «МК-Урал».
В Екатеринбурге девушка за рулем автомобиля Kia влетела в стену ТЦ «ПарАход». ДТП случилось 21 ноября 2024 года.

Иномарка выехала с парковочного места на тротуар и врезалась в стену. Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет, а у автомобиля оказалась повреждена передняя часть, пишет «МК-Урал».

Известно, что вместе с девушкой в машине ехал маленький ребенок. Горожанка вскоре снова отъехала в сторону парковки.

Напомним, 21 ноября 2024 года на Ново-Кольцовском тракте автомобиль влетел под грузовик. Водитель легковой машины скончался на месте ЧП.

Автомобиль влетел в иномарку и врезался в столб в Екатеринбурге
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