Автомобиль влетел в стену ТЦ в Екатеринбурге

Posted 22 ноября, 03:16
Published 22 ноября, 03:16
Modified 22 ноября, 03:18
Updated 22 ноября, 03:18
Иномарка выехала с парковочного места на тротуар и врезалась в стену. Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет, а у автомобиля оказалась повреждена передняя часть, пишет «МК-Урал».
Известно, что вместе с девушкой в машине ехал маленький ребенок. Горожанка вскоре снова отъехала в сторону парковки.
Напомним, 21 ноября 2024 года на Ново-Кольцовском тракте автомобиль влетел под грузовик. Водитель легковой машины скончался на месте ЧП.