Боец СВО из Свердловской области заразился радиацией после стирки на судне

И сейчас он не оставляет свое дело и принимает участие в демилитаризации и денацификации Украины в качестве штурмовика — делится Петр Портнягин с URA.RU. Выполняя очередное боевое задание, свердловчанина контузило. Кроме того, мужчина получил несколько осколочных ранений. На колене у него установлено укрепляющее устройство, напоминающее экзоскелет.