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Posted 22 ноября, 05:59

Published 22 ноября, 05:59

Modified 22 ноября, 06:01

Updated 22 ноября, 06:01

Боец СВО из Свердловской области заразился радиацией после стирки на судне

Боец СВО из Свердловской области заразился радиацией после стирки на судне

22 ноября 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney.
Участник СВО из Свердловской области из-за стирки своих вещей на корабле получил некроз — разрушение клеток и раннюю гибель тканей организма.

Военнослужащий из Свердловской области находился на территории Украины. Он решил постирать свои вещи на судне и никак не рассчитывал, что вода будет радиоактивной. Свидетельствующие об этом симптомы проявились в течение следующих дней. «Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — сообщает военный адвокат Петр Портнягин.

Мужчина посвятил себя военной деятельности. Еще до двухтысячных годов его ранили в голову, а пуля так и осталась внутри. Он служил на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и присутствовал при крушении атомной подводной лодки «Курск».

И сейчас он не оставляет свое дело и принимает участие в демилитаризации и денацификации Украины в качестве штурмовика — делится Петр Портнягин с URA.RU. Выполняя очередное боевое задание, свердловчанина контузило. Кроме того, мужчина получил несколько осколочных ранений. На колене у него установлено укрепляющее устройство, напоминающее экзоскелет.

Военный собирается оставить службу по состоянию здоровья, но пока продолжает работать, желая содействовать победе России.

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