Posted 22 ноября, 05:59
Published 22 ноября, 05:59
Modified 22 ноября, 06:01
Updated 22 ноября, 06:01
Военнослужащий из Свердловской области находился на территории Украины. Он решил постирать свои вещи на судне и никак не рассчитывал, что вода будет радиоактивной. Свидетельствующие об этом симптомы проявились в течение следующих дней. «Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — сообщает военный адвокат Петр Портнягин.
Мужчина посвятил себя военной деятельности. Еще до двухтысячных годов его ранили в голову, а пуля так и осталась внутри. Он служил на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и присутствовал при крушении атомной подводной лодки «Курск».
И сейчас он не оставляет свое дело и принимает участие в демилитаризации и денацификации Украины в качестве штурмовика — делится Петр Портнягин с URA.RU. Выполняя очередное боевое задание, свердловчанина контузило. Кроме того, мужчина получил несколько осколочных ранений. На колене у него установлено укрепляющее устройство, напоминающее экзоскелет.
Военный собирается оставить службу по состоянию здоровья, но пока продолжает работать, желая содействовать победе России.