Часть территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле выставлена на продажу

Posted 22 ноября, 05:35
Published 22 ноября, 05:35
Modified 22 ноября, 05:37
Updated 22 ноября, 05:37
На вышеуказанной территории около места, где будет располагаться здание спорткомплекса, есть еще небольшой участок. На нем было решено построить здание общепита, рассказал заммэра Вячеслав Горячкин в эфире канала «Тагил-ТВ».
По словам чиновника, возведение данного объекта около спорткомплекса и ДК «Юбилейный» является хорошей задумкой.
Напомним, на строительство данного спортобъекта было выделено более 500 миллионов. Работы должны завершиться до конца ноября 2025 года.