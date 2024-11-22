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Posted 22 ноября, 05:35

Published 22 ноября, 05:35

Modified 22 ноября, 05:37

Updated 22 ноября, 05:37

Часть территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле выставлена на продажу

Часть территории бывшей воинской части в Нижнем Тагиле выставлена на продажу

22 ноября 2024, 05:35
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле выставили на торги участок на улице Фрунзе, где раньше была воинская часть. На этом месте планируют построить заведение общепита.

На вышеуказанной территории около места, где будет располагаться здание спорткомплекса, есть еще небольшой участок. На нем было решено построить здание общепита, рассказал заммэра Вячеслав Горячкин в эфире канала «Тагил-ТВ».

По словам чиновника, возведение данного объекта около спорткомплекса и ДК «Юбилейный» является хорошей задумкой.

Напомним, на строительство данного спортобъекта было выделено более 500 миллионов. Работы должны завершиться до конца ноября 2025 года.

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