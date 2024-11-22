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Posted 22 ноября, 06:27

Published 22 ноября, 06:27

Modified 22 ноября, 07:16

Updated 22 ноября, 07:16

Глава СК заинтересовался делом о стрельбе в ТЦ в Каменске-Уральском

Глава СК заинтересовался делом о стрельбе в ТЦ в Каменске-Уральском

22 ноября 2024, 06:27
Фото: 1MI.
Дело о произошедшем в ТЦ в Каменске-Уральском, набирает обороты. Случившимся заинтересовался глава ведомства — Александр Бастрыкин.

Напомним, что 21 ноября в ТЦ Каменска-Уральского прозвучали выстрелы. Произошел конфликт между двумя мужчинами. Первый, воспользовавшись ножом, ударил соперника. Его ответом стал выстрел из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Виновники инцидента пребывают в медицинском учреждении.

Следствие Свердловской области открыло дело по статье за покушение на убийство. В настоящее время глава ведомства дал указание Константину Мирошниченко, руководителю СК Российской Федерации по Свердловской области, предоставить отчёт об итогах текущего разбирательства — сообщает СУ СК России по Свердловской области.

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