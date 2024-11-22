Глава СК заинтересовался делом о стрельбе в ТЦ в Каменске-Уральском

Напомним, что 21 ноября в ТЦ Каменска-Уральского прозвучали выстрелы. Произошел конфликт между двумя мужчинами. Первый, воспользовавшись ножом, ударил соперника. Его ответом стал выстрел из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Виновники инцидента пребывают в медицинском учреждении.



Следствие Свердловской области открыло дело по статье за покушение на убийство. В настоящее время глава ведомства дал указание Константину Мирошниченко, руководителю СК Российской Федерации по Свердловской области, предоставить отчёт об итогах текущего разбирательства — сообщает СУ СК России по Свердловской области.