Искали друзья и родные: тело 21-летнего свердловчанина нашли на ЕКАД рядом с машиной

Posted 22 ноября, 16:18
Published 22 ноября, 16:18
Modified 22 ноября, 16:20
Updated 22 ноября, 16:20
Иван Караваев еще в начале сентября уехал на своем автомобиле в Екатеринбург, там он должен был пройти лечение. Однако спустя два месяца он перестал выходить на связь с родными. Спустя девять дней на ЕКАД сначала нашли его машину, а потом и тело владельца, пишет Е1.
На заброшенную и заснеженную Lada обратили внимание другие водители, видео с ней разослали с соцсети. Авто узнали друзья Ивана. Недалеко от машины обнаружили труп молодого человека, предположительно он покончил с собой.
О причинах такого поступка ничего не известно.
Ранее в Екатеринбурге были обнаружены тела двух мужчин, которые могли скончаться от употребления запрещенных веществ.