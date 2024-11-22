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Posted 22 ноября, 16:18

Published 22 ноября, 16:18

Modified 22 ноября, 16:20

Updated 22 ноября, 16:20

На ЕКАД нашли тело недавно пропавшего 21-летнего свердловчанина

Искали друзья и родные: тело 21-летнего свердловчанина нашли на ЕКАД рядом с машиной

22 ноября 2024, 16:18
Фото: 1MI.

На ЕКАД нашли тело недавно пропавшего 21-летнего свердловчанина

На ЕКАД под Екатеринбургом обнаружили тело 21-летнего жителя Воткинска, которого искали с 13 ноября.

Иван Караваев еще в начале сентября уехал на своем автомобиле в Екатеринбург, там он должен был пройти лечение. Однако спустя два месяца он перестал выходить на связь с родными. Спустя девять дней на ЕКАД сначала нашли его машину, а потом и тело владельца, пишет Е1.

На заброшенную и заснеженную Lada обратили внимание другие водители, видео с ней разослали с соцсети. Авто узнали друзья Ивана. Недалеко от машины обнаружили труп молодого человека, предположительно он покончил с собой.

О причинах такого поступка ничего не известно.

Ранее в Екатеринбурге были обнаружены тела двух мужчин, которые могли скончаться от употребления запрещенных веществ.

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