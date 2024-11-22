Искали друзья и родные: тело 21-летнего свердловчанина нашли на ЕКАД рядом с машиной

Иван Караваев еще в начале сентября уехал на своем автомобиле в Екатеринбург, там он должен был пройти лечение. Однако спустя два месяца он перестал выходить на связь с родными. Спустя девять дней на ЕКАД сначала нашли его машину, а потом и тело владельца, пишет Е1.