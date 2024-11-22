Качество стирального порошка можно проверить дома — в лабораторию нести не придется

Проверьте, насколько порошок хорошо работает с жесткой и мягкой водой. При использовании жесткой воды (с добавлением кальция и магния) порошок должен хорошо пениться и работать эффективно. Порошок, который не справляется с жесткой водой, может быть некачественным.