Качество стирального порошка можно проверить дома — в лабораторию нести не придется

Posted 22 ноября, 12:33
Published 22 ноября, 12:33
Modified 22 ноября, 12:35
Updated 22 ноября, 12:35
Возьмите небольшое количество порошка (примерно чайную ложку) и положите его в стакане теплой воды. Хороший стиральный порошок должен быстро растворяться, оставляя прозрачную воду без осадка. Если на дне стакана остаются нерастворимые частицы, это может указывать на низкое качество продукта.
Добавьте небольшое количество порошка в теплую воду и взболтайте. Качественный порошок образует стабильную и пышную пену. Если пена быстро исчезает или ее образуется слишком мало, это может говорить о неэффективности порошка.
Эксперты портала «Красноярск Медиа» предлагают провести эксперимент с белком вареного яйца. Его нужно положить в воду с порошком и оставить на сутки.
Если белок через сутки не изменился и остался целым, то вы купили некачественный порошок, — уверяют специалисты.
Возьмите белую ткань или кусочек белья, замочите его в мыльном растворе. Оставьте на некоторое время, затем промойте. Если ткань побелела и в целом стала выглядеть чище, значит порошок имеет отбеливающие свойства.
Постирайте несколько вещей таким порошком и и просушите их на воздухе. Качественный порошок не должен оставлять неприятных запахов на одежде. Если чувствуете посторонний запах, возможно, порошок содержит некачественные ингредиенты.
Постирайте вещи, а затем проверьте, не прилипают ли они друг к другу из-за статического электричества. Хороший порошок должен уменьшать статическое электричество, в то время как низкокачественные могут его увеличивать.
Используйте два разных стиральных порошка (например, один известный бренд и один менее известный). Сравните результат стирки: очистку ткани, отсутствие запахов, степень сохранности цвета и текстуры материала. Это позволит вам увидеть различия в качестве.
Проверьте, насколько порошок хорошо работает с жесткой и мягкой водой. При использовании жесткой воды (с добавлением кальция и магния) порошок должен хорошо пениться и работать эффективно. Порошок, который не справляется с жесткой водой, может быть некачественным.
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