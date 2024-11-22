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Posted 22 ноября, 11:30

Published 22 ноября, 11:30

Modified 22 ноября, 11:32

Updated 22 ноября, 11:32

Как реанимировать пуховик без стирки: 3 средства против пятен и засаленного воротника

Как реанимировать пуховик без стирки: 3 средства против пятен и засаленного воротника

22 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если на пуховике испачкались и залоснились рукава и ворот, необязательно стирать его целиком — попробуйте замыть пятна. Для этих целей прекрасно подходят три домашних средства.

Стирка пуховика — достаточно тяжелый труд, к тому же каждый раз в нем сбивается и истончается наполнитель, вещь быстро приходит в негодность. Конечно, можно постоянно пользоваться услугами химчистки, однако это удовольствие не из дешевых. Поэтому попробуйте привести вашу верхнюю одежду в порядок другим способом.

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Обычно на пуховике пачкается несколько мест: это рукава, внутренняя часть ворота, особенно если вы носите пуховик без шарфа и ткань соприкасается с кожей, а также карманы. Эти места можно замыть и не мочить куртку целиком. Вот какие средства легко справятся с загрязнениями и не оставят разводов.

  • Детский шампунь. Приготовьте мыльный раствор — он не должен слишком сильно пениться. Аккуратно замойте грязные места с помощью мягкой губки или небольшой щетки, а затем осторожно смойте остатки шампуня чистой водой.
  • Гель для мытья посуды. Подойдет, если на пуховике имеются застарелые жирные пятна. Средство хорошо проникает в ткань и растворяет жир. Действуйте по тому же принципу: приготовьте слабый мыльный раствор и обработайте пятна.
  • Хозяйственное мыло. Отлично справляется с любыми, даже самыми стойкими, загрязнениями и не оставляет пятен. Можно просто намылить губку и замыть залоснившиеся рукава и карманы, а можно опять же сделать мыльный раствор.
Частая машинная стирка истончает наполнитель и портит пуховикЧастая машинная стирка истончает наполнитель и портит пуховик
Частая машинная стирка истончает наполнитель и портит пуховик. Фото: Изображение Midjourney

Если вы все же решите постирать пуховик целиком, то ни в коем случае не используйте сухие стиральные порошки — они очень плохо выполаскиваются и оставляют видимые разводы, избавиться от которых чрезвычайно сложно. Лучше используйте гель для деликатной стирки или средство, предназначенное именно для пуховиков.

Ранее эксперты назвали пять вещей, которые нужно обязательно выворачивать при стирке.

Источник: hibiny.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Пуховик#Стирка#Дом и сад#КЦ#Уход за одеждой#Хозяйственное мыло#Домашние средства#Пятна#Гель для мытья посуды#Детский шампунь#Засаленный воротник
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