Как реанимировать пуховик без стирки: 3 средства против пятен и засаленного воротника

Обычно на пуховике пачкается несколько мест: это рукава, внутренняя часть ворота, особенно если вы носите пуховик без шарфа и ткань соприкасается с кожей, а также карманы. Эти места можно замыть и не мочить куртку целиком. Вот какие средства легко справятся с загрязнениями и не оставят разводов.