Как реанимировать пуховик без стирки: 3 средства против пятен и засаленного воротника

Posted 22 ноября, 11:30
Published 22 ноября, 11:30
Modified 22 ноября, 11:32
Updated 22 ноября, 11:32
Стирка пуховика — достаточно тяжелый труд, к тому же каждый раз в нем сбивается и истончается наполнитель, вещь быстро приходит в негодность. Конечно, можно постоянно пользоваться услугами химчистки, однако это удовольствие не из дешевых. Поэтому попробуйте привести вашу верхнюю одежду в порядок другим способом.
Обычно на пуховике пачкается несколько мест: это рукава, внутренняя часть ворота, особенно если вы носите пуховик без шарфа и ткань соприкасается с кожей, а также карманы. Эти места можно замыть и не мочить куртку целиком. Вот какие средства легко справятся с загрязнениями и не оставят разводов.
Если вы все же решите постирать пуховик целиком, то ни в коем случае не используйте сухие стиральные порошки — они очень плохо выполаскиваются и оставляют видимые разводы, избавиться от которых чрезвычайно сложно. Лучше используйте гель для деликатной стирки или средство, предназначенное именно для пуховиков.
Ранее эксперты назвали пять вещей, которые нужно обязательно выворачивать при стирке.
Источник: hibiny.ru.