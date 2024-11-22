Как сварить яйца и не повредить скорлупу: больше никаких трещин — простые лайфхаки

Яйца при варке трескаются по нескольким причинам. Самая распространенная — резкий перепад температур. Если достать яйцо из холодильника и быстро его нагреть, то скорлупа может не выдержать и треснуть. Чтобы этого не произошло, перед варкой подержите яйцо при комнатной температуре около 30 минут. За это время оно прогреется и нагрев не приведет к растрескиванию скорлупы.