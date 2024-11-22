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Posted 22 ноября, 09:01

Published 22 ноября, 09:01

Modified 22 ноября, 09:03

Updated 22 ноября, 09:03

Как сварить яйца и не повредить скорлупу: больше никаких трещин — простые лайфхаки

Как сварить яйца и не повредить скорлупу: больше никаких трещин — простые лайфхаки

22 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
При варке яиц многие хозяйки зачастую сталкиваются с тем, что скорлупа не выдерживает нагрева, трескается, а содержимое вытекает в воду. Есть ли способ сварить яйца без трещин?

Яйца при варке трескаются по нескольким причинам. Самая распространенная — резкий перепад температур. Если достать яйцо из холодильника и быстро его нагреть, то скорлупа может не выдержать и треснуть. Чтобы этого не произошло, перед варкой подержите яйцо при комнатной температуре около 30 минут. За это время оно прогреется и нагрев не приведет к растрескиванию скорлупы.

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Также зачастую скорлупа при варке трескается у старых яиц с истекающим сроком годности, поэтому при покупке продукта всегда обращайте внимание на срок годности. Если яйца не очень свежие, но все же не испорченные, то их можно использовать для выпечки или приготовления блинов, советуют эксперты.

Не стоит варить яйца в слишком тесной кастрюле, так как при соприкосновении друг с другом они могут растрескиваться. К этому же приводит и варка при очень сильном кипении, когда яйца бьются друг о друга или о стенки кастрюли.

Как же предотвратить растрескивание скорлупы?

Наполните кастрюлю холодной водой и аккуратно положите в нее яйца. Затем добавьте одну столовую ложку уксуса. Кислота укрепляет скорлупу и снижает риск ее разрушения во время варки, — советуют эксперты «Сахалин Медиа».

Такими же свойствами обладает и поваренная соль: варите яйца в подсоленой воде, и они останутся целыми.

Проверяйте срок годности при покупке яицПроверяйте срок годности при покупке яиц
Проверяйте срок годности при покупке яиц. Фото: 1MI

Третий способ — постепенный прогрев скорлупы. Если у вас нет времени ждать, когда яйцо из холодильника прогреется при комнатной температуре, варите его сразу, но на очень слабом огне. Вода будет нагреваться медленно вместе со скорлупой — в итоге она останется целой.

После варки слейте кипяток и сразу же поместите яйца в холодную воду: они быстрее остынут, а скорлупа легко отделится от белка.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Яйца#Кулинария#Советы#КЦ#Еда и напитки#Варка
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