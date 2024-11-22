Как выбрать хурму, которая не вяжет: советы для тех, кто отправляется в магазин

Сочная и спелая хурма при нажатии мягкая, но не рыхлая. Если хурма слишком твердая, значит, она еще не дозрела. Если же она буквально расползается под пальцами, значит плод перезрел и может иметь неприятный вкус. Лучше всего выбирать плоды средней мягкости.