Как выбрать хурму, которая не вяжет: советы для тех, кто отправляется в магазин

Posted 22 ноября, 10:18
Published 22 ноября, 10:18
Modified 22 ноября, 10:20
Updated 22 ноября, 10:20
На прилавках магазинов осенью появляются самые разные сорта хурмы, каждый из которых обладает своими достоинствами и неповторимым вкусом.
Крупные сорта хурмы вяжут, так что если вам категорически не нравится это свойство фрукта, берите плоды поменьше, круглые или приплюснутые, — дают совет эксперты портала «Гастрономъ».
Выбирайте плоды с ярким, насыщенным цветом — хорошая хурма имеет окрас от оранжевого до насыщенного красного. Избегайте фруктов с пятнами, трещинами или повреждениями. Идеальная хурма должна быть гладкой и блестящей.
Сочная и спелая хурма при нажатии мягкая, но не рыхлая. Если хурма слишком твердая, значит, она еще не дозрела. Если же она буквально расползается под пальцами, значит плод перезрел и может иметь неприятный вкус. Лучше всего выбирать плоды средней мягкости.
Если вы не планируете съедать всю хурму разом, то можно приобрести и недозрелые плоды. Когда вы захотите съесть их, просто положите в полиэтиленовый пакет вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты выделяют газ этилен, который способствует быстрому дозреванию хурмы.
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