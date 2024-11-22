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Posted 22 ноября, 10:18

Published 22 ноября, 10:18

Modified 22 ноября, 10:20

Updated 22 ноября, 10:20

Как выбрать хурму, которая не вяжет: советы для тех, кто отправляется в магазин

Как выбрать хурму, которая не вяжет: советы для тех, кто отправляется в магазин

22 ноября 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы любите хурму, но вам часто попадаются сильно вяжущие и незрелые экземпляры либо плоды с водянистой безвкусной мякотью, возьмите на вооружение эти советы.

На прилавках магазинов осенью появляются самые разные сорта хурмы, каждый из которых обладает своими достоинствами и неповторимым вкусом.

  • Хурма «королек». Так называемая «шоколадная». Один из самых вкусных сортов: мякоть не вяжет, очень сочная, сахарная, на разрезе имеет коричневатый оттенок.
  • Инжирная хурма «ромашка». В продаже появляется раньше других сортов. По форме напоминает тыкву: плод чуть приплюснут, снаружи у него выделяются отдельные сегменты. Плод не вяжет, но мякоть у него не очень сладкая. Низкокалорийный сорт.
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  • Помидорная хурма «бычье сердце». Очень крупный и яркий на вид плод. Однако его мякоть, к сожалению, вяжет. В магазинах часто продаются недозрелые фрукты — так они легче переживают транспортировку. После покупки хурму можно положить в морозилку или просто оставить на пару дней при комнатной температуре, чтобы вязкость ушла.
  • Хурма «свечка». Похож на «бычье сердце», но более вытянутой формы. Также относится к сортам с сильной вязкостью.
Крупные сорта хурмы вяжут, так что если вам категорически не нравится это свойство фрукта, берите плоды поменьше, круглые или приплюснутые, — дают совет эксперты портала «Гастрономъ».

Выбирайте плоды с ярким, насыщенным цветом — хорошая хурма имеет окрас от оранжевого до насыщенного красного. Избегайте фруктов с пятнами, трещинами или повреждениями. Идеальная хурма должна быть гладкой и блестящей.

Вкусная и сочная хурма имеет яркий насыщенный окрасВкусная и сочная хурма имеет яркий насыщенный окрас
Вкусная и сочная хурма имеет яркий насыщенный окрас. Фото: Изображение Midjourney

Сочная и спелая хурма при нажатии мягкая, но не рыхлая. Если хурма слишком твердая, значит, она еще не дозрела. Если же она буквально расползается под пальцами, значит плод перезрел и может иметь неприятный вкус. Лучше всего выбирать плоды средней мягкости.

Если вы не планируете съедать всю хурму разом, то можно приобрести и недозрелые плоды. Когда вы захотите съесть их, просто положите в полиэтиленовый пакет вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты выделяют газ этилен, который способствует быстрому дозреванию хурмы.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Фрукты#КЦ#Еда и напитки#Вкус#Хурма#Сорта#Спелость#Дозревание#Свежесть
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