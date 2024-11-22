Коммунальщики заплатят жителям Лесного 1,6 млн за плохую воду

С мая по август текущего года жители Лесного неоднократно жаловались на то, что горячая вода не соответствует заявленному качеству. Прокуратура ЗАТО Лесного организовала проверку. Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии № 91 провели анализ образцов горячей воды. Оказалось, что вода, предназначенная для питья, не отвечает нормативам по критериям «цветность» и «запах».