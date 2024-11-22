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Posted 22 ноября, 11:54

Published 22 ноября, 11:54

Modified 22 ноября, 11:56

Updated 22 ноября, 11:56

Коммунальщики заплатят жителям Лесного 1,6 млн за плохую воду

Коммунальщики заплатят жителям Лесного 1,6 млн за плохую воду

22 ноября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.
Прокуратура Лесного проверила соблюдаются ли требования законов относительно водоснабжения. Выяснилось, что горячая вода ненадлежащего качества: имеет не соответствующий цвет и запах. Прокуратура добилась перерасчета оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 1,6 млн рублей.

С мая по август текущего года жители Лесного неоднократно жаловались на то, что горячая вода не соответствует заявленному качеству. Прокуратура ЗАТО Лесного организовала проверку. Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии № 91 провели анализ образцов горячей воды. Оказалось, что вода, предназначенная для питья, не отвечает нормативам по критериям «цветность» и «запах».

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Свердловской области, руководителю филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» было вынесено требование перерасчета платы за коммунальную услугу. Сумма составила 1,6 млн рублей. Организация отразит выплату в платежных документах за ноябрь.

Напомним, что тагильчанка пожаловалась на то, что установленный в квартире магистральный фильтр для воды через три месяца стал черным.

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#Евгения Сафина#Экология#Прокуратура#Суд#Штраф#Вода#ЖКХ#Перерасчет#Екатеринбург
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