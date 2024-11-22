Коммунальщики заплатят жителям Лесного 1,6 млн за плохую воду

Posted 22 ноября, 11:54
Published 22 ноября, 11:54
Modified 22 ноября, 11:56
Updated 22 ноября, 11:56
С мая по август текущего года жители Лесного неоднократно жаловались на то, что горячая вода не соответствует заявленному качеству. Прокуратура ЗАТО Лесного организовала проверку. Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии № 91 провели анализ образцов горячей воды. Оказалось, что вода, предназначенная для питья, не отвечает нормативам по критериям «цветность» и «запах».
Согласно информации, предоставленной прокуратурой Свердловской области, руководителю филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» было вынесено требование перерасчета платы за коммунальную услугу. Сумма составила 1,6 млн рублей. Организация отразит выплату в платежных документах за ноябрь.
Напомним, что тагильчанка пожаловалась на то, что установленный в квартире магистральный фильтр для воды через три месяца стал черным.