Компания подростков в Челябинске пришла с пистолетом вымогать деньги за вейп

Образовательная организация планирует устроить воспитательную беседу с младшим из компании трудных подростков. Хотя мать обеспокоена старшим, так как его остерегаются и другие учащиеся. Они даже боятся передать его контактный номер телефона. Опасный подросток не называет своего точного возраста: когда ему удобно, то говорит, что ему 15, а в остальных случаях представляется совершеннолетним.