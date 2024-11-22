Компания подростков в Челябинске пришла с пистолетом вымогать деньги за вейп

Posted 22 ноября, 11:14
Published 22 ноября, 11:14
Modified 22 ноября, 11:16
Updated 22 ноября, 11:16
20 ноября камеры видеонаблюдения, располагающиеся в лифте и подъезде многоквартирного дома на улице Молодогвардейцев, зафиксировали разборки группы подростков. Школьник 11 лет, девочка подросткового возраста и юноша 17-18 лет с пистолетом в руках пришли к 6-класснику с требованием вернуть деньги за якобы украденный вейп.
11-летний мальчик был дома один, дверь угрожающим не открыл. Навязчивые удары в дверь слышали соседи.
Образовательная организация планирует устроить воспитательную беседу с младшим из компании трудных подростков. Хотя мать обеспокоена старшим, так как его остерегаются и другие учащиеся. Они даже боятся передать его контактный номер телефона. Опасный подросток не называет своего точного возраста: когда ему удобно, то говорит, что ему 15, а в остальных случаях представляется совершеннолетним.
Согласно информации АО «Аргументы и факты», обращения в правоохранительные органы от матери не было. Тем не менее, сотрудники полиции уже обратили внимание на информацию, опубликованную в социальной сети, и планируют расследование для выяснения всех деталей случившегося.
Напомним, что в Нижнем Тагиле найдены подростки, которые устроили дебош в Burger King. Теперь ими займется прокуратура.