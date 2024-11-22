Конкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской области

К участию в конкурсе приглашаются жители севера Свердловской области в возрасте от 3 лет. Все участники будут разделены на пять возрастных групп: от 3 до 6 лет (совместная работа детей и родителей), от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше.