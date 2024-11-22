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Posted 22 ноября, 07:43

Published 22 ноября, 07:43

Modified 22 ноября, 07:45

Updated 22 ноября, 07:45

Конкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской области

Конкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской области

22 ноября 2024, 07:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Новый творческий конкурс запущен для жителей севера Свердловской области. Всем желающим предлагается создать новогодние украшения для елки из вторичного сырья.

Праздничное состязание проводится уже четвертый год подряд и неизменно привлекает всех, кто любит реализовывать различные идеи своими руками, поддерживая при этом эконаправленность создаваемого. Организатор предлагает изготовить игрушки, гирлянды или мишуру, используя бывшие в употреблении материалы. Например, пластиковую посуду, полиэтилен, старые игрушки, бусы или текстиль.

Главная цель проекта — создание условий для развития творчества детей, подростков и молодежи через привлечение их к выполнению праздничных поделок из вторичного сырья и способствование формированию экологической культуры в соответствии с традициями празднования Нового года и Рождества.

К участию в конкурсе приглашаются жители севера Свердловской области в возрасте от 3 лет. Все участники будут разделены на пять возрастных групп: от 3 до 6 лет (совместная работа детей и родителей), от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше.

Основные критерии оценки — креативность и функциональность. Организаторы будут искать нестандартные подходы к использованию вторсырья и оценивать, насколько работы подходят для украшения праздничной ели, которую установят у экодома «Народный» в Нижнем Тагиле.

Мы стремимся привлечь внимание к важности повторного использования материалов. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на природу, но и создать действительно уникальные украшения. Спасибо всем, кто поддерживает наши инициативы! Работы победителей обязательно украсят праздничную елку и станут частью нашей просветительской работы, — пояснил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Фото: 1MI

По мнению организаторов, проект позволит сформировать экологическое мировоззрение участников и будет отправной точкой для творческой самореализации личности на основе социально значимой деятельности (изучение и улучшение экологии родного края). Кроме того, в процессе деятельности возникает ощущение праздничной атмосферы, а также появляется дополнительная возможность для совместного времяпрепровождения детей и родителей.

Фото: Рифей

Для участия достаточно доставить поделку в экодом «Народный» по адресу: Нижний Тагил, перекресток улиц Ветеринарная и Красноармейская, или отправить ее по почте (ООО «Компания Рифей», ул. Газетная, 81, с пометкой «на конкурс новогодних поделок»). Работы принимаются до 20 декабря 2024 года включительно.

Имена лучших мастеров будут объявлены 25 декабря в официальной группе регионального оператора в соцсети «ВКонтакте». Все участники получат грамоту и сувенир, а победителей ждут подарочные сертификаты на сумму 5 тысяч рублей.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Дети#Свердловская область#Праздник#Конкурс#Новый год#Творчество#Природа#Победители#Екатеринбург#Рифей#Поделки#Экодом
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