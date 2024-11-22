Конкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской области

Posted 22 ноября, 07:43
Published 22 ноября, 07:43
Modified 22 ноября, 07:45
Updated 22 ноября, 07:45
Праздничное состязание проводится уже четвертый год подряд и неизменно привлекает всех, кто любит реализовывать различные идеи своими руками, поддерживая при этом эконаправленность создаваемого. Организатор предлагает изготовить игрушки, гирлянды или мишуру, используя бывшие в употреблении материалы. Например, пластиковую посуду, полиэтилен, старые игрушки, бусы или текстиль.
Главная цель проекта — создание условий для развития творчества детей, подростков и молодежи через привлечение их к выполнению праздничных поделок из вторичного сырья и способствование формированию экологической культуры в соответствии с традициями празднования Нового года и Рождества.
К участию в конкурсе приглашаются жители севера Свердловской области в возрасте от 3 лет. Все участники будут разделены на пять возрастных групп: от 3 до 6 лет (совместная работа детей и родителей), от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше.
Основные критерии оценки — креативность и функциональность. Организаторы будут искать нестандартные подходы к использованию вторсырья и оценивать, насколько работы подходят для украшения праздничной ели, которую установят у экодома «Народный» в Нижнем Тагиле.
Мы стремимся привлечь внимание к важности повторного использования материалов. Такой подход позволяет не только снизить нагрузку на природу, но и создать действительно уникальные украшения. Спасибо всем, кто поддерживает наши инициативы! Работы победителей обязательно украсят праздничную елку и станут частью нашей просветительской работы, — пояснил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
По мнению организаторов, проект позволит сформировать экологическое мировоззрение участников и будет отправной точкой для творческой самореализации личности на основе социально значимой деятельности (изучение и улучшение экологии родного края). Кроме того, в процессе деятельности возникает ощущение праздничной атмосферы, а также появляется дополнительная возможность для совместного времяпрепровождения детей и родителей.
Для участия достаточно доставить поделку в экодом «Народный» по адресу: Нижний Тагил, перекресток улиц Ветеринарная и Красноармейская, или отправить ее по почте (ООО «Компания Рифей», ул. Газетная, 81, с пометкой «на конкурс новогодних поделок»). Работы принимаются до 20 декабря 2024 года включительно.
Имена лучших мастеров будут объявлены 25 декабря в официальной группе регионального оператора в соцсети «ВКонтакте». Все участники получат грамоту и сувенир, а победителей ждут подарочные сертификаты на сумму 5 тысяч рублей.