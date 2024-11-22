Красавица-орхидея будет цвести круглый год: поможет эта подкормка из 3 ингредиентов

Posted 22 ноября, 14:13
Published 22 ноября, 14:13
Modified 22 ноября, 14:15
Updated 22 ноября, 14:15
Выращивание орхидей — это настоящее искусство. Вот несколько ключевых секретов успешного ухода за этими прекрасными цветами:
Орхидеи нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут сжечь листья, поэтому идеальным будет размещение на восточных или западных окнах. Если света недостаточно, можно использовать фитолампы.
Большинство орхидей предпочитают теплоту. Днем температура должна быть в пределах 21-27 градусов, а ночью — 16-21 градусов. Важно избегать резких перепадов температур.
Орхидеи не переносят переувлажнения, поэтому поливать их следует только тогда, когда субстрат почти полностью высохнет. Обычно это происходит раз в неделю. Важно использовать теплую отстоянную воду. Содержание влаги в воздухе также имеет большое значение — идеальной считается на уровне 50-70%.
Орхидеи нуждаются в питательных веществах, особенно в период активного роста и цветения. Можно использовать специальные удобрения, а можно приготовить эффективное средство самостоятельно. Для этого вам понадобится пакетик ромашкового чая, два зубчика измельченного чеснока и три лавровых листа. Все это надо заварить в одном литре горячей воды, настаивать в течение двух часов, а затем развести в пропорции 1:1.
Важно правильно применять приготовленную подкормку: использовать ее как для корневого, так и для внекорневого питания растения, соблюдая интервал в 10 дней между подкормками и не превышая трех применений подряд, — такой совет дает портал Pogovorim.by.
Выбор правильного субстрата крайне важен. Обычно для орхидей используют кору дерева, мох сфагнум или специальные смеси. Горшки должны иметь дренажные отверстия для предотвращения застоя воды.
Орхидеи нужно пересаживать каждые 1-2 года, когда субстрат начинает разлагаться или корни перегружены. Пересадка стимулирует поступление питательных веществ и помогает корням «дышать».
Регулярно проверяйте ваши орхидеи на наличие вредителей — щитовки или паутинного клеща, а также заболеваний — например, грибковых инфекций. В случае необходимости используйте инсектициды или фунгициды.
Каждая орхидея индивидуальна и может иметь свои предпочтения. Наблюдайте за своим любимым цветком и со временем вы поймете, как правильно за ним ухаживать. И тогда ваша орхидея будет радовать вас прекрасным цветением и красивыми листьями в течение многих лет.
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