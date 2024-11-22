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Posted 22 ноября, 14:13

Published 22 ноября, 14:13

Modified 22 ноября, 14:15

Updated 22 ноября, 14:15

Красавица-орхидея будет цвести круглый год: поможет эта подкормка из 3 ингредиентов

Красавица-орхидея будет цвести круглый год: поможет эта подкормка из 3 ингредиентов

22 ноября 2024, 14:13
Фото: Photo by Hannah McBride on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Многие хозяйки расстраиваются, если купленная в магазине орхидея быстро сбрасывает бутоны и больше не хочет цвести. Чтобы избежать этой проблемы, нужно создать для орхидеи благоприятные условия, а также правильно ее подкармливать.

Выращивание орхидей — это настоящее искусство. Вот несколько ключевых секретов успешного ухода за этими прекрасными цветами:

Освещение

Орхидеи нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут сжечь листья, поэтому идеальным будет размещение на восточных или западных окнах. Если света недостаточно, можно использовать фитолампы.

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Температурный режим

Большинство орхидей предпочитают теплоту. Днем температура должна быть в пределах 21-27 градусов, а ночью — 16-21 градусов. Важно избегать резких перепадов температур.

Полив

Орхидеи не переносят переувлажнения, поэтому поливать их следует только тогда, когда субстрат почти полностью высохнет. Обычно это происходит раз в неделю. Важно использовать теплую отстоянную воду. Содержание влаги в воздухе также имеет большое значение — идеальной считается на уровне 50-70%.

Подкормка

Орхидеи нуждаются в питательных веществах, особенно в период активного роста и цветения. Можно использовать специальные удобрения, а можно приготовить эффективное средство самостоятельно. Для этого вам понадобится пакетик ромашкового чая, два зубчика измельченного чеснока и три лавровых листа. Все это надо заварить в одном литре горячей воды, настаивать в течение двух часов, а затем развести в пропорции 1:1.

Важно правильно применять приготовленную подкормку: использовать ее как для корневого, так и для внекорневого питания растения, соблюдая интервал в 10 дней между подкормками и не превышая трех применений подряд, — такой совет дает портал Pogovorim.by.

Субстрат и горшок

Выбор правильного субстрата крайне важен. Обычно для орхидей используют кору дерева, мох сфагнум или специальные смеси. Горшки должны иметь дренажные отверстия для предотвращения застоя воды.

Каждая орхидея нуждается в индивидуальном подходеКаждая орхидея нуждается в индивидуальном подходе
Каждая орхидея нуждается в индивидуальном подходе. Фото: Изображение Midjourney

Пересадка

Орхидеи нужно пересаживать каждые 1-2 года, когда субстрат начинает разлагаться или корни перегружены. Пересадка стимулирует поступление питательных веществ и помогает корням «дышать».

Заболевания и вредители

Регулярно проверяйте ваши орхидеи на наличие вредителей — щитовки или паутинного клеща, а также заболеваний — например, грибковых инфекций. В случае необходимости используйте инсектициды или фунгициды.

Терпение и наблюдательность

Каждая орхидея индивидуальна и может иметь свои предпочтения. Наблюдайте за своим любимым цветком и со временем вы поймете, как правильно за ним ухаживать. И тогда ваша орхидея будет радовать вас прекрасным цветением и красивыми листьями в течение многих лет.

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