Красавица-орхидея будет цвести круглый год: поможет эта подкормка из 3 ингредиентов

Орхидеи нуждаются в питательных веществах, особенно в период активного роста и цветения. Можно использовать специальные удобрения, а можно приготовить эффективное средство самостоятельно. Для этого вам понадобится пакетик ромашкового чая, два зубчика измельченного чеснока и три лавровых листа. Все это надо заварить в одном литре горячей воды, настаивать в течение двух часов, а затем развести в пропорции 1:1.