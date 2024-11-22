Медведев в Тагиле, спорткомплекс на Вые, альтернатива ЕГЭ и богатый участковый

Posted 22 ноября, 17:11
Published 22 ноября, 17:11
Modified 22 ноября, 17:13
Updated 22 ноября, 17:13
В пятницу, 22 ноября, Нижний Тагил посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он прилетел в город на вертолете и сразу же отправился на встречу с руководством Уралвагонзавода.
Тагильчанам показали проект нового спортивного комплекса на Вые. Это будет современное здание, где горожане смогут заниматься разными видами спорта, в том числе и компьютерным. После прохождения госэкспертизы подрядчик начнет строительство. По плану оно должно завершиться в декабре 2025 года.
В Нижнем Тагиле реализуется уникальный проект. Десятиклассники трех школ имеют возможность поступить в педагогический лицей, а после его окончания — сразу на второй курс местного педагогического института. Такая возможность предусмотрена для ребят из учебных заведений № 75/42, № 44, № 61.
Экс-участкового в Нижнем Тагиле подозревают в незаконном обогащении. В ходе проверки прокуратура обнаружила у него 2,2 млн рублей. Объяснить происхождение денег мужчина не смог. Если он и далее не расскажет историю получения столь крупной суммы, то ее могут изъять в пользу государства.
В Свердловской области вновь подорожала молочная продукция. Больше остальных выросли цены на сметану — рост за неделю составил 2,18%. На втором месте — молоко, плюс 1,2% неделя к неделе. Творог и сыр подорожали меньше — рост менее 1%.