Медведев в Тагиле, спорткомплекс на Вые, альтернатива ЕГЭ и богатый участковый

Экс-участкового в Нижнем Тагиле подозревают в незаконном обогащении. В ходе проверки прокуратура обнаружила у него 2,2 млн рублей. Объяснить происхождение денег мужчина не смог. Если он и далее не расскажет историю получения столь крупной суммы, то ее могут изъять в пользу государства.