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Posted 22 ноября, 17:11

Published 22 ноября, 17:11

Modified 22 ноября, 17:13

Updated 22 ноября, 17:13

Медведев в Тагиле, спорткомплекс на Вые, альтернатива ЕГЭ и богатый участковый

Медведев в Тагиле, спорткомплекс на Вые, альтернатива ЕГЭ и богатый участковый

22 ноября 2024, 17:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Нижний Тагил посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Спорткомплекс на Вые обрел виртуальные очертания. Тагильским старшеклассникам предложили альтернативу ЕГЭ. У участкового нашли более 2 млн рублей. В Свердловской области вновь дорожает молочка. Подводим итоги за 22 ноября.

В пятницу, 22 ноября, Нижний Тагил посетил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он прилетел в город на вертолете и сразу же отправился на встречу с руководством Уралвагонзавода.

Дмитрий Медведев прилетел в Нижний Тагил
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Тагильчанам показали проект нового спортивного комплекса на Вые. Это будет современное здание, где горожане смогут заниматься разными видами спорта, в том числе и компьютерным. После прохождения госэкспертизы подрядчик начнет строительство. По плану оно должно завершиться в декабре 2025 года.

Тагильчанам представили эскизный проект нового спорткомплекса на Вые
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В Нижнем Тагиле реализуется уникальный проект. Десятиклассники трех школ имеют возможность поступить в педагогический лицей, а после его окончания — сразу на второй курс местного педагогического института. Такая возможность предусмотрена для ребят из учебных заведений № 75/42, № 44, № 61.

Альтернатива ЕГЭ появилась у школьников Нижнего Тагила
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Экс-участкового в Нижнем Тагиле подозревают в незаконном обогащении. В ходе проверки прокуратура обнаружила у него 2,2 млн рублей. Объяснить происхождение денег мужчина не смог. Если он и далее не расскажет историю получения столь крупной суммы, то ее могут изъять в пользу государства.

Участковый из Нижнего Тагила не смог объяснить прокуратуре откуда у него 2 млн рублей
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В Свердловской области вновь подорожала молочная продукция. Больше остальных выросли цены на сметану — рост за неделю составил 2,18%. На втором месте — молоко, плюс 1,2% неделя к неделе. Творог и сыр подорожали меньше — рост менее 1%.

Насколько подорожала молочная продукция в Свердловской области
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