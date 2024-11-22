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Posted 22 ноября, 03:51

Published 22 ноября, 03:51

Modified 22 ноября, 03:53

Updated 22 ноября, 03:53

Мужчина в Екатеринбурге был в розыске за хранение наркотиков и прятался в шкафу

Мужчина в Екатеринбурге был в розыске за хранение наркотиков и прятался в шкафу

22 ноября 2024, 03:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в розыске за хранение наркотических веществ. Его поймали 19 ноября 2024 года.

Екатеринбуржца приговорили к семи месяцам обязательных работ за хранение запрещенных веществ. Однако мужчина не хотел отбывать наказание и прятался в шкафу у знакомого, где его и задержали, рассказали в пресс-службе областного ФСИН.

Сообщается, что ранее у задержанного имелись судимости за грабежи, кражи и наркотики.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали местную жительницу по подозрению в распространении наркотических веществ.

Житель Свердловской области занимался оборотом наркотиков через интернет
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