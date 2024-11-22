Мужчина в Екатеринбурге был в розыске за хранение наркотиков и прятался в шкафу

Posted 22 ноября, 03:51
Published 22 ноября, 03:51
Modified 22 ноября, 03:53
Updated 22 ноября, 03:53
Екатеринбуржца приговорили к семи месяцам обязательных работ за хранение запрещенных веществ. Однако мужчина не хотел отбывать наказание и прятался в шкафу у знакомого, где его и задержали, рассказали в пресс-службе областного ФСИН.
Сообщается, что ранее у задержанного имелись судимости за грабежи, кражи и наркотики.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали местную жительницу по подозрению в распространении наркотических веществ.