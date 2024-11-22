Насколько подорожала молочная продукция в Свердловской области

Posted 22 ноября, 11:04
Published 22 ноября, 11:04
Modified 22 ноября, 11:06
Updated 22 ноября, 11:06
Больше всего за неделю с 11 по 18 ноября 2024 года подорожала сметана. Стоимость килограмма поднялась сразу на 2,18% и составила 321,81 рубля. Сливочное масло обходилось свердловчанам в среднем в 1 161,13 рубля (+1,67%).
Литр молока в магазинах региона стоил 83,04 рубля (+1,2%), однако цены в различных городах варьируются. Килограмм творога можно было в среднем по области приобрести за 459,86 рубля (+0,88%). Любителям сыра приходилось платить 889,37 рубля (+0,85%), выяснила редакция TagilCity.ru.
При этом, по данным статистики, в октябре 2024 года молоко в регионе стоило 79,79 рубля, а в январе — 69,44 рубля.