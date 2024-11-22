Насколько подорожала молочная продукция в Свердловской области

Больше всего за неделю с 11 по 18 ноября 2024 года подорожала сметана. Стоимость килограмма поднялась сразу на 2,18% и составила 321,81 рубля. Сливочное масло обходилось свердловчанам в среднем в 1 161,13 рубля (+1,67%).