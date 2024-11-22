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Posted 22 ноября, 03:30

Published 22 ноября, 03:30

Modified 22 ноября, 03:32

Updated 22 ноября, 03:32

Найдены нарушения условий содержания заключенных в Нижнем Тагиле

Найдены нарушения условий содержания заключенных в Нижнем Тагиле

22 ноября 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney.
21 ноября Александр Дуркин, заместитель прокурора Свердловской области, вместе с Владимиром Горькиным, заместителем начальника ГУФСИН, посетили ИК №12 и №13. Целью визита стала проверка на соблюдение требований закона о содержании колонии.

Согласно информации СУ СК России по Свердловской области, проверяющие прошлись по изоляторам и другим помещениям, где содержатся заключенные. Осмотрели жилые, хозяйственные и производственные территории. Обошли все штрафные помещения, а также филиалы медицинских частей учреждения. Также Дуркин и Горькин изучили документы и личные дела заключенных.

Проверяющие смотрели, чтобы в тюрьме всё было в порядке с условиями жизни и медицинским обслуживанием заключённых. Также они проверили, как в тюрьме соблюдаются законы и порядок, и провели проверку по того, как производится воспитательная работа с нарушителями закона.

В ходе проверки были обнаружены некоторые нарушения. Для их исправления будут приняты соответствующие меры со стороны прокуратуры.

Напомним, в Нижнем Тагиле СК и прокуратура начали проверку в школе после отравления детей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Прокуратура#Колония#Нарушения#Заключенные#ИК#Екатеринбург#Воспитательная работа
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