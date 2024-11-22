Найдены нарушения условий содержания заключенных в Нижнем Тагиле

Posted 22 ноября, 03:30
Published 22 ноября, 03:30
Modified 22 ноября, 03:32
Updated 22 ноября, 03:32
Согласно информации СУ СК России по Свердловской области, проверяющие прошлись по изоляторам и другим помещениям, где содержатся заключенные. Осмотрели жилые, хозяйственные и производственные территории. Обошли все штрафные помещения, а также филиалы медицинских частей учреждения. Также Дуркин и Горькин изучили документы и личные дела заключенных.
Проверяющие смотрели, чтобы в тюрьме всё было в порядке с условиями жизни и медицинским обслуживанием заключённых. Также они проверили, как в тюрьме соблюдаются законы и порядок, и провели проверку по того, как производится воспитательная работа с нарушителями закона.
В ходе проверки были обнаружены некоторые нарушения. Для их исправления будут приняты соответствующие меры со стороны прокуратуры.
Напомним, в Нижнем Тагиле СК и прокуратура начали проверку в школе после отравления детей.