Найдены нарушения условий содержания заключенных в Нижнем Тагиле

Проверяющие смотрели, чтобы в тюрьме всё было в порядке с условиями жизни и медицинским обслуживанием заключённых. Также они проверили, как в тюрьме соблюдаются законы и порядок, и провели проверку по того, как производится воспитательная работа с нарушителями закона.