Одно ведро на подвал и погреб — о сырости забудете на всю зиму

Posted 22 ноября, 15:24
Published 22 ноября, 15:24
Modified 22 ноября, 15:26
Updated 22 ноября, 15:26
Повышенная влажность в погребе может образовываться по целому ряду причин.
Во-первых, если подвал находится ниже уровня земли, то грунтовые воды могут подниматься и затапливать его. Особенно это актуально в областях с высоким уровнем грунтовых вод или в период таяния снега.
Во-вторых, погреба и подвалы часто не имеют нормальной системы вентиляции, что приводит к застою воздуха. Влага в таких условиях не испаряется, создавая конденсат.
В-третьих, утечки из труб, дождевая вода или вода, стекающая с крыши, также могут загрязнять пол и стены подвала. Даже небольшие утечки могут привести к значительному увеличению уровня влажности.
В-четвертых, в подвалах часто бывает неустойчивая температура, что провоцирует скопление влаги. Теплый воздух, поступая в холодное помещение, конденсируется на стенах и потолке, образуя капли воды.
Чтобы осушить даже самый сырой подвал, можно использовать такое проверенное средство, как негашеная известь.
Необходимо расставить в подвале ведра с негашеной известью. Она поможет быстро решить проблему сухости. Подвал станет таким же сухим, как и пустынный песок. Теперь овощи будут храниться в нем до самой весны, о появлении плесени волноваться не стоит, — уверяют эксперты «Магадан Медиа».
Все дело в том, что негашеная известь является очень эффективным и мощным адсорбентом, который буквально притягивает к себе излишнюю влагу.
При работе с негашеной известью необходимо соблюдать осторожность, так как она часто вызывает аллергические реакции. Кроме того, нельзя допускать, чтобы это вещество попало на кожу, так как можно получить серьезный ожог.
Ранее эксперты рассказали об эффективном способе борьбы с белой плесенью в погребе.