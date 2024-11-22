Огурцы можно вырастить зимой прямо на подоконнике: эксперт назвал два условия

Posted 22 ноября, 13:35
Published 22 ноября, 13:35
Modified 22 ноября, 13:37
Updated 22 ноября, 13:37
Выращивание огурцов в домашних условиях — занятие довольно трудоемкое. Если вы все же решили взяться за это дело, первым делом подберите правильные сорта, рекомендует профессиональный агроном, автор и ведущий telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
И первое, на что стоит обратит внимание — это партенокарпичность.
То есть, способность растений завязывать плоды без опыления. Это важно, потому что дома нет пчел. О том, что это партенокарпичный гибрид, всегда указано на упаковке, — отмечает эксперт.
Второй момент, который обязательно следует учитывать — это теневыносливость, также предупреждает Алексей Володихин. Ведь зимой света растениям недостаточно даже на окнах, которые выходят на юг. А огурцы, которые особенно любят солнце, может не хватить света даже от специальных фитоламп. В основном теневыносливыми являются гибридные сорта.
Вот на какие из них можно обратить внимание:
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