Огурцы можно вырастить зимой прямо на подоконнике: эксперт назвал два условия

Второй момент, который обязательно следует учитывать — это теневыносливость, также предупреждает Алексей Володихин. Ведь зимой света растениям недостаточно даже на окнах, которые выходят на юг. А огурцы, которые особенно любят солнце, может не хватить света даже от специальных фитоламп. В основном теневыносливыми являются гибридные сорта.