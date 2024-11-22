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Posted 22 ноября, 13:35

Published 22 ноября, 13:35

Modified 22 ноября, 13:37

Updated 22 ноября, 13:37

Огурцы можно вырастить зимой прямо на подоконнике: эксперт назвал два условия

Огурцы можно вырастить зимой прямо на подоконнике: эксперт назвал два условия

22 ноября 2024, 13:35
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если вы хотите лакомиться свежими овощами без нитратов круглый год, попробуйте вырастить у себя на подоконнике огурцы. При посадке семян нужно учитывать особенности разных сортов. Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание.

Выращивание огурцов в домашних условиях — занятие довольно трудоемкое. Если вы все же решили взяться за это дело, первым делом подберите правильные сорта, рекомендует профессиональный агроном, автор и ведущий telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

И первое, на что стоит обратит внимание — это партенокарпичность.

То есть, способность растений завязывать плоды без опыления. Это важно, потому что дома нет пчел. О том, что это партенокарпичный гибрид, всегда указано на упаковке, — отмечает эксперт.
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Второй момент, который обязательно следует учитывать — это теневыносливость, также предупреждает Алексей Володихин. Ведь зимой света растениям недостаточно даже на окнах, которые выходят на юг. А огурцы, которые особенно любят солнце, может не хватить света даже от специальных фитоламп. В основном теневыносливыми являются гибридные сорта.

Вот на какие из них можно обратить внимание:

  • Оконно-балконный. Это среднеспелый сорт — плоды вызревают в течение 50-55 дней. Хорошо растет при недостаточной освещенности и пониженной температуре. Плоды вырастают массой от 90 до 105 граммов.
  • Барселона. Неприхотливый партенокарпичный гибрид, который хорошо переносит неблагоприятные условия. Сорт раннеспелый (вызревание плодов за 42 дня). Плоды крупные, цилиндрической формы. Достигают в длину 14-17 сантиметров, вес — 140-170 граммов.
Огурцы, выращенные на подоконнике, не отличаются ни вкусом, ни внешним видомОгурцы, выращенные на подоконнике, не отличаются ни вкусом, ни внешним видом
Огурцы, выращенные на подоконнике, не отличаются ни вкусом, ни внешним видом. Фото: 1MI
  • Марьина роща. Хороший гибридный сорт. Устойчив к тени и другим неблагоприятным условиям. Отличается высокой урожайностью: на одной плети могут одновременно расти 10-12 огурцов. Длина плодов в среднем составляет 10-12 сантиметров.
  • Форвард. Гибридный салатный огурец с очень хорошими вкусовыми качествами. Плоды длиной 20-22 сантиметра имеют серповидную форму, вызревают в среднем за 60-65 дней.
  • Щедрик. Скороспелый сорт — вызревает за 45-48 дней. Плоды некрупные: длина — 10-12 сантиметров, масса — 90-110 граммов. Плоды имеют темно-зеленый окрас, мякоть без горечи.

Ранее эксперты рассказали, чем можно подкормить землю на картофельном поле, чтобы получить хороший урожай в следующем году.

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