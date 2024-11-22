tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 10:50

Published 22 ноября, 10:50

Modified 22 ноября, 10:52

Updated 22 ноября, 10:52

Пассажиры не могут вылететь из Екатеринбурга в Узбекистан и Кыргызстан из-за непогоды

Пассажиры не могут вылететь из Екатеринбурга в Узбекистан и Кыргызстан из-за непогоды

22 ноября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney.
В уральском аэропорту Кольцово не могут вылететь самолеты компании «Уральские авиалинии». Транспортные средства должны были отправиться 22 ноября 2024 года в Узбекистан и Кыргызстан.

Так, воздушный транспорт, летевший в Ош, переправили в Бишкек на аэродром, который является запасным. Обратный рейс задержали более, чем на 10 часов, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отправку еще одного рейса в Ош задержали на 4 часа. Кроме того, вылет самолета, который должен отправиться в Узбекистан, был отложен почти на 6 часов.

Сообщается, что задержки вылета лайнеров связаны с плохими погодными условиями в вышеуказанных странах.

Напомним, 3 ноября 2024 года в Екатеринбурге задержалась отправка нескольких самолетов.

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Москва — Абакан
Узнать подробнее
Читайте также:
В аэропорту Кольцово три рейса задерживаются на суткиВ аэропорту Кольцово в Екатеринбурге массово задержали рейсы почти на суткиВылет самолета из Екатеринбурга в Ульяновск задержали на 7,5 часа
#Елизавета Зиборова#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Непогода#Аэропорт#Екатеринбург#Воздушное судно
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика