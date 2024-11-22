Пассажиры не могут вылететь из Екатеринбурга в Узбекистан и Кыргызстан из-за непогоды

Posted 22 ноября, 10:50
Published 22 ноября, 10:50
Modified 22 ноября, 10:52
Updated 22 ноября, 10:52
Так, воздушный транспорт, летевший в Ош, переправили в Бишкек на аэродром, который является запасным. Обратный рейс задержали более, чем на 10 часов, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Отправку еще одного рейса в Ош задержали на 4 часа. Кроме того, вылет самолета, который должен отправиться в Узбекистан, был отложен почти на 6 часов.
Сообщается, что задержки вылета лайнеров связаны с плохими погодными условиями в вышеуказанных странах.
Напомним, 3 ноября 2024 года в Екатеринбурге задержалась отправка нескольких самолетов.