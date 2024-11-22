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Posted 22 ноября, 07:06

Published 22 ноября, 07:06

Modified 22 ноября, 07:08

Updated 22 ноября, 07:08

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам машину и более миллиона рублей

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам машину и более миллиона рублей

22 ноября 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
60-летняя женщина в Нижнем Тагиле отдала злоумышленникам свой автомобиль, а также деньги в размере более миллиона рублей.

Тагильчанке позвонил неизвестный и сообщил, что ей нужно продлить договор на оказание услуги связи. Для этого нужно сообщить код из СМС, которое пришло ей на телефон. Женщина выполнила указание, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Затем горожанке позвонили через мессенджер со скрытого номера якобы из «Госуслуг» и поинтересовались, заходила ли она сейчас в личный кабинет. Услышав отрицательный ответ, звонившая отключилась. Вскоре с ней связалась еще одна неизвестная и представилась сотрудницей ЦБ.

Собеседница сказала пенсионерке, что ее счета подвержены атаке и их нужно немедленно закрыть, а все деньги перевести на другой счет. Потерпевшая сняла не менее 600 тысяч и перевела деньги на указанный счет.

Далее с ней снова связалась «сотрудница ЦБ». На этот раз она рассказала тагильчанке, что на ее имя пытаются взять кредиты и для того, чтобы их аннулировать, необходимо их оформить самой. Однако кредит ей не дали, и тогда аферистка сообщила, что можно продать иномарку и сообщила, куда нужно приехать, чтобы оформить быструю сделку.

За продажу машины ей вручили 500 тысяч, которые женщина тут же перевела на ранее указанный счет. На следующий день горожанка рассказала об этом своей подруге и та сказала, что это были мошенники. Потерпевшая обратилась в полицию.

Напомним, девушка в Каменске-Уральском украла более миллиона рублей у пенсионеров.

Мошенники в Нижнем Тагиле выманивают деньги у людей с помощью доставки подарков
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