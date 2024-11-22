Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам машину и более миллиона рублей

Далее с ней снова связалась «сотрудница ЦБ». На этот раз она рассказала тагильчанке, что на ее имя пытаются взять кредиты и для того, чтобы их аннулировать, необходимо их оформить самой. Однако кредит ей не дали, и тогда аферистка сообщила, что можно продать иномарку и сообщила, куда нужно приехать, чтобы оформить быструю сделку.