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Posted 22 ноября, 06:32

Published 22 ноября, 06:32

Modified 22 ноября, 06:34

Updated 22 ноября, 06:34

Полиция прокомментировала дело о нападении жителя Екатеринбурга на банки

Полиция прокомментировала дело о нападении жителя Екатеринбурга на банки

22 ноября 2024, 06:32
Фото: 1MI.
В полиции Екатеринбурга прокомментировали подробности уголовного дела по грабежу банков местным жителем.

Мужчина был задержан в марте 2024 года сотрудниками уголовного розыска при очередной попытке ограбления банка, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего, ранее не судимого фигуранта осуществляла Следственная часть УМВД России по г. Екатеринбургу, — сообщили в ведомстве.

Напомним, мужчина в период своей преступной деятельности ограбил банки почти на 40 миллионов рублей. Ему назначили около восьми лет лишения свободы.

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#Елизавета Зиборова#Эксклюзив#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Разбойное нападение#Ограбление банка#Банки#18+#Екатеринбург#Инцидент
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