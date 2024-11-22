Полиция прокомментировала дело о нападении жителя Екатеринбурга на банки

Posted 22 ноября, 06:32
Published 22 ноября, 06:32
Modified 22 ноября, 06:34
Updated 22 ноября, 06:34
Мужчина был задержан в марте 2024 года сотрудниками уголовного розыска при очередной попытке ограбления банка, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Расследование уголовного дела в отношении 45-летнего, ранее не судимого фигуранта осуществляла Следственная часть УМВД России по г. Екатеринбургу, — сообщили в ведомстве.
Напомним, мужчина в период своей преступной деятельности ограбил банки почти на 40 миллионов рублей. Ему назначили около восьми лет лишения свободы.