tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 17:33

Published 22 ноября, 17:33

Modified 22 ноября, 17:33

Updated 22 ноября, 17:33

Половина сотрудниц «Почты России» имеют детей

Половина сотрудниц «Почты России» имеют детей

22 ноября 2024, 17:33
Фото: Пресс-служба «Почты России».
В преддверии приближающегося Дня матери в «Почте России» рассказали о многодетных сотрудницах компании, а также о мерах поддержки женщин с детьми.

Сегодня на женщин приходится 82% состава сотрудников «Почты России». Они работают операторами, почтальонами, начальниками отделений почты и т. д. Половина женщин воспитывают детей, при этом 12 125 сотрудниц являются многодетными мамами.

Рекорд среди многодетных матерей в «Почте России» был поставлен Ольгой Юрьевной Лубиной. В одном из отделений Курганской области женщина работает почтальоном. В ее семье воспитывается 15 детей. Республика Башкортостан стала первой по количеству многодетных сотрудниц почты. В региональных почтовых отделениях трудится 571 многодетная мама. Многие сотрудницы в Краснодарском крае и в Дагестане — 292 и 367 человек соответственно — также являются многодетными матерями. Об этом информируют «Новые Известия».

Многосторонняя поддержка матерей — сотрудниц «Почты России» — заключается в предоставлении льготного медстрахования, материальной помощи и частичной компенсации оплаты путевок в детские лагеря и санатории. На Новый год все дети сотрудников компании получают подарки.

По словам директора блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, работающие в компании женщины постоянно доказывают то, что можно достаточно эффективно совмещать карьеру и материнство. Будучи востребованными специалистами и любящими заботливыми мамами, каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и повышать свой профессионализм. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — резюмировала эксперт.

В среднем на каждую сотрудницу «Почты России» приходится по два ребенка. Все работающие в компании мамы получают помощь. Это касается как профессиональной реализации, так и материнства. В частности, в 2022 году «Почта России» одержала победу в номинации «Лучший работодатель для мам» премии «Выбор мам».

В компании действует комплексная программа поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Благодаря проекту сотрудницы получают новые управленческие и личностные компетенции. В частности, «Почта России» постоянно организует вебинары с экспертами, психологами и врачами по вопросам воспитания, здоровья, питания детей, подготовки к учебе и каникулам, а также семейных взаимоотношений.

Компания постоянно проводит новогодние детские праздники, а также мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. «Почта России» организует экскурсии в логистические центры и лектории по безопасности от представителей ГАИ, МЧС и множество конкурсов и викторин.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика