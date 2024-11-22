Половина сотрудниц «Почты России» имеют детей

Posted 22 ноября, 17:33
Published 22 ноября, 17:33
Modified 22 ноября, 17:33
Updated 22 ноября, 17:33
Сегодня на женщин приходится 82% состава сотрудников «Почты России». Они работают операторами, почтальонами, начальниками отделений почты и т. д. Половина женщин воспитывают детей, при этом 12 125 сотрудниц являются многодетными мамами.
Рекорд среди многодетных матерей в «Почте России» был поставлен Ольгой Юрьевной Лубиной. В одном из отделений Курганской области женщина работает почтальоном. В ее семье воспитывается 15 детей. Республика Башкортостан стала первой по количеству многодетных сотрудниц почты. В региональных почтовых отделениях трудится 571 многодетная мама. Многие сотрудницы в Краснодарском крае и в Дагестане — 292 и 367 человек соответственно — также являются многодетными матерями. Об этом информируют «Новые Известия».
Многосторонняя поддержка матерей — сотрудниц «Почты России» — заключается в предоставлении льготного медстрахования, материальной помощи и частичной компенсации оплаты путевок в детские лагеря и санатории. На Новый год все дети сотрудников компании получают подарки.
По словам директора блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, работающие в компании женщины постоянно доказывают то, что можно достаточно эффективно совмещать карьеру и материнство. Будучи востребованными специалистами и любящими заботливыми мамами, каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и повышать свой профессионализм. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — резюмировала эксперт.
В среднем на каждую сотрудницу «Почты России» приходится по два ребенка. Все работающие в компании мамы получают помощь. Это касается как профессиональной реализации, так и материнства. В частности, в 2022 году «Почта России» одержала победу в номинации «Лучший работодатель для мам» премии «Выбор мам».
В компании действует комплексная программа поддержки сотрудников с детьми — «Почта дома». Благодаря проекту сотрудницы получают новые управленческие и личностные компетенции. В частности, «Почта России» постоянно организует вебинары с экспертами, психологами и врачами по вопросам воспитания, здоровья, питания детей, подготовки к учебе и каникулам, а также семейных взаимоотношений.
Компания постоянно проводит новогодние детские праздники, а также мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. «Почта России» организует экскурсии в логистические центры и лектории по безопасности от представителей ГАИ, МЧС и множество конкурсов и викторин.