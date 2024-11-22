Половина сотрудниц «Почты России» имеют детей

По словам директора блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерины Куманиной, работающие в компании женщины постоянно доказывают то, что можно достаточно эффективно совмещать карьеру и материнство. Будучи востребованными специалистами и любящими заботливыми мамами, каждая из 12 000 многодетных сотрудниц «Почты России» может развиваться и повышать свой профессионализм. «Особенно приятно, что любовь и верность почте мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — резюмировала эксперт.