Росгвардия приехала в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Posted 22 ноября, 10:08
Published 22 ноября, 10:08
Modified 22 ноября, 10:10
Updated 22 ноября, 10:10
Утро 22 ноября в аэропорту Кольцово прошло под контролем силовых структур. Причиной усиления охраны со стороны силовиков послужил прилет Дмитрия Медведева. Очевидцы поделились с E1 сведениями о том, что аэропорт «кишил» военной полицией и представителями Росгвардии.
Судя по всему, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ прибыл в столицу Среднего Урала в ночное время суток на самолете, предназначенном для правительства.
После посещения Екатеринбурга Дмитрий Медведев отправился в город трудовой доблести — Нижний Тагил. На момент публикации, он находится на «Уралвагонзаводе» в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и новоиспеченного полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жога.
Дмитрий Анатольевич встретился с представителями оборонного предприятия, чтобы обсудить рабочие вопросы.
Ранее Михаил Мишустин приезжал в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром».