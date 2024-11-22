Росгвардия приехала в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Утро 22 ноября в аэропорту Кольцово прошло под контролем силовых структур. Причиной усиления охраны со стороны силовиков послужил прилет Дмитрия Медведева. Очевидцы поделились с E1 сведениями о том, что аэропорт «кишил» военной полицией и представителями Росгвардии.