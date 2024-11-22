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Posted 22 ноября, 10:08

Published 22 ноября, 10:08

Modified 22 ноября, 10:10

Updated 22 ноября, 10:10

Росгвардия приехала в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Росгвардия приехала в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

22 ноября 2024, 10:08
Фото: 1MI.
Росгвардия прибыла в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге утром 22 ноября. Причиной стало прибытие председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Утро 22 ноября в аэропорту Кольцово прошло под контролем силовых структур. Причиной усиления охраны со стороны силовиков послужил прилет Дмитрия Медведева. Очевидцы поделились с E1 сведениями о том, что аэропорт «кишил» военной полицией и представителями Росгвардии.

Судя по всему, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ прибыл в столицу Среднего Урала в ночное время суток на самолете, предназначенном для правительства.

После посещения Екатеринбурга Дмитрий Медведев отправился в город трудовой доблести — Нижний Тагил. На момент публикации, он находится на «Уралвагонзаводе» в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и новоиспеченного полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жога.

Дмитрий Анатольевич встретился с представителями оборонного предприятия, чтобы обсудить рабочие вопросы.

Ранее Михаил Мишустин приезжал в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром».

#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Росгвардия#Аэропорт#Екатеринбург
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