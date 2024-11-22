Совкомбанку грозит миллион рублей штрафа за рассылку на почту свердловчанину

Posted 22 ноября, 13:49
Published 22 ноября, 13:49
Modified 22 ноября, 13:51
Updated 22 ноября, 13:51
Житель Свердловской области несколько лет жаловался в УФАС. Банк присылал ему рекламу, несмотря на то, что он отозвал согласие на ее получение.
В конце концов его проблему решили. Банк не смог предоставить антимонопольной службе доказательств, что данный гражданин согласен на рассылку. За это банку грозит административная ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей, сообщили в антимонопольной службе.
В ведомстве пояснили, что реклама, рассылаемая без согласия абонента считается информационным насилием.
Напомним, дорожная компания Екатеринбурга выплатит штраф за месячную задержку по ремонту.