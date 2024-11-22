tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 13:49

Published 22 ноября, 13:49

Modified 22 ноября, 13:51

Updated 22 ноября, 13:51

Совкомбанку грозит миллион рублей штрафа за рассылку на почту свердловчанину

Совкомбанку грозит миллион рублей штрафа за рассылку на почту свердловчанину

22 ноября 2024, 13:49
Фото: 1MI.
Совкомбанку грозит штраф на миллион после жалобы жителя Свердловской области.

Житель Свердловской области несколько лет жаловался в УФАС. Банк присылал ему рекламу, несмотря на то, что он отозвал согласие на ее получение.

В конце концов его проблему решили. Банк не смог предоставить антимонопольной службе доказательств, что данный гражданин согласен на рассылку. За это банку грозит административная ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей, сообщили в антимонопольной службе.

В ведомстве пояснили, что реклама, рассылаемая без согласия абонента считается информационным насилием.

Напомним, дорожная компания Екатеринбурга выплатит штраф за месячную задержку по ремонту.

Штраф за запрещенную звезду получил заключенный из Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Банк#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика