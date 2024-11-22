США ввели санкции против уральского банка «Синара»

Posted 22 ноября, 04:21
Published 22 ноября, 04:21
Modified 22 ноября, 04:23
Updated 22 ноября, 04:23
Кроме «Синары» под санкции также попали «Регистратор-Капитал» и «Ведение реестров компаний». Сведения о новых ограничениях были опубликованы на портале Минфина США.
Из-за санкций эти компании исключили из банковской системы США. Также это запрещает торговые отношения между двумя странами и замораживает активы компаний на территории Америки.
Напомним, ранее американские власти ввели санкции против шести екатеринбургских предприятий.