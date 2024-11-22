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Posted 22 ноября, 04:21

Published 22 ноября, 04:21

Modified 22 ноября, 04:23

Updated 22 ноября, 04:23

США ввели санкции против уральского банка «Синара»

США ввели санкции против уральского банка «Синара»

22 ноября 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney.
Власти США объявили о том, что против банка «Синара» в Екатеринбурге были введены санкции.

Кроме «Синары» под санкции также попали «Регистратор-Капитал» и «Ведение реестров компаний». Сведения о новых ограничениях были опубликованы на портале Минфина США.

Из-за санкций эти компании исключили из банковской системы США. Также это запрещает торговые отношения между двумя странами и замораживает активы компаний на территории Америки.

Напомним, ранее американские власти ввели санкции против шести екатеринбургских предприятий.

Тагильский ЕВРАЗ НТМК включен в новый санкционный список США
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