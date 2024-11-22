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Posted 22 ноября, 06:14

Published 22 ноября, 06:14

Modified 22 ноября, 06:16

Updated 22 ноября, 06:16

Студенток колледжа в Пермском крае опросили об их половой жизни

Студенток колледжа в Пермском крае опросили об их половой жизни

22 ноября 2024, 06:14
Фото: 1MI.
В политехническом колледже Лысьвы прошла анамнестическая анкета для представительниц женского пола с интересным содержанием. Вопросы касались интимных областей жизни опрашиваемых.

Опрос был не анонимный, предназначался для студенток от 18 до 49 лет. Вопросы поделены на два блока: первый касается менструаций девушек и содержит 12 вопросов, второй о половой жизни студенток, рассказали в Telegram-канале Ural Mash.

Вопросы в анкете очень пикантные, например: «В каком возрасте Вы начали половую жизнь?» или «Страдаете ли Вы бесплодием?» Есть вопросы, уточняющие методы контрацепции, которые используют девушки.

Анкетирование обязательно к прохождению, а указ о его проведении был подписан директором учебного учреждения. Однако о целях данного опроса не сообщается.

Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле среди местных жителей проводился опрос о квадроберах.

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