Студенток колледжа в Пермском крае опросили об их половой жизни

Posted 22 ноября, 06:14
Published 22 ноября, 06:14
Modified 22 ноября, 06:16
Updated 22 ноября, 06:16
Опрос был не анонимный, предназначался для студенток от 18 до 49 лет. Вопросы поделены на два блока: первый касается менструаций девушек и содержит 12 вопросов, второй о половой жизни студенток, рассказали в Telegram-канале Ural Mash.
Вопросы в анкете очень пикантные, например: «В каком возрасте Вы начали половую жизнь?» или «Страдаете ли Вы бесплодием?» Есть вопросы, уточняющие методы контрацепции, которые используют девушки.
Анкетирование обязательно к прохождению, а указ о его проведении был подписан директором учебного учреждения. Однако о целях данного опроса не сообщается.
Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле среди местных жителей проводился опрос о квадроберах.