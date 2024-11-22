Супругов в Екатеринбурге задержали по подозрению в мошенничестве

Posted 22 ноября, 04:55
Published 22 ноября, 04:55
Modified 22 ноября, 04:57
Updated 22 ноября, 04:57
Предприниматели не полностью выполнили условия нескольких договоров, в результате чего у полиции возникли убытки в размере трех миллионов рублей, пишет 66.ру.
По словам адвоката подозреваемых Ольги Кезик, компании, которыми владели супруги, поставляли топливо в полном объеме. При этом следствие может подать ходатайство о заключении задержанных под стражу.
Напомним, в Нижнем Тагиле по домам ходят неизвестные, которые представляются местным жителям сотрудниками правоохранительных органов.