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Posted 22 ноября, 04:55

Published 22 ноября, 04:55

Modified 22 ноября, 04:57

Updated 22 ноября, 04:57

Супругов в Екатеринбурге задержали по подозрению в мошенничестве

Супругов в Екатеринбурге задержали по подозрению в мошенничестве

22 ноября 2024, 04:55
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге задержана супружеская пара, занимавшаяся поставками топлива полиции. Их подозревают в мошенничестве.

Предприниматели не полностью выполнили условия нескольких договоров, в результате чего у полиции возникли убытки в размере трех миллионов рублей, пишет 66.ру.

По словам адвоката подозреваемых Ольги Кезик, компании, которыми владели супруги, поставляли топливо в полном объеме. При этом следствие может подать ходатайство о заключении задержанных под стражу.

Напомним, в Нижнем Тагиле по домам ходят неизвестные, которые представляются местным жителям сотрудниками правоохранительных органов.

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