Тагильчанам представили эскизный проект нового спорткомплекса на Вые

Posted 22 ноября, 15:53
Published 22 ноября, 15:53
Modified 22 ноября, 15:55
Updated 22 ноября, 15:55
В новом спорткомплексе будут представлены многие виды спорта. Взрослые и дети смогут заниматься не только мини-футболом, волейболом и плаванием, но и компьютерным спортом. Кроме того, учреждение будет приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. О проекте, который в пятницу, 22 ноября, показал подрядчик, рассказал мэр Владислав Пинаев.
В ближайшее время проект будет отправлен на госэкспертизу, а после в феврале 2025 года может начаться строительство.
Строительство спортивного комплекса курирует губернатор Евгений Куйвашев. По его поручению строительные работы должны быть завершены к декабрю следующего года. Финансируется проект из трех источников: регионального и городского бюджетов, также средства вкладывает компания ЕВРАЗ.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле возобновит работу глазной травмпункт.