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Posted 22 ноября, 15:53

Published 22 ноября, 15:53

Modified 22 ноября, 15:55

Updated 22 ноября, 15:55

Подрядчик показал облик нового спорткомплекса на Вые в Нижнем Тагиле

Тагильчанам представили эскизный проект нового спорткомплекса на Вые

22 ноября 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney.

Подрядчик показал облик нового спорткомплекса на Вые в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле уже в следующем году может заработать новый спортивно-оздоровительный центр на Вые. Подрядчик представил проект будущего спорткомплекса.

В новом спорткомплексе будут представлены многие виды спорта. Взрослые и дети смогут заниматься не только мини-футболом, волейболом и плаванием, но и компьютерным спортом. Кроме того, учреждение будет приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. О проекте, который в пятницу, 22 ноября, показал подрядчик, рассказал мэр Владислав Пинаев.

В ближайшее время проект будет отправлен на госэкспертизу, а после в феврале 2025 года может начаться строительство.

Строительство спортивного комплекса курирует губернатор Евгений Куйвашев. По его поручению строительные работы должны быть завершены к декабрю следующего года. Финансируется проект из трех источников: регионального и городского бюджетов, также средства вкладывает компания ЕВРАЗ.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле возобновит работу глазной травмпункт.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Подрядчик#Строительство#Проект#Владислав Пинаев#Евгений Куйвашев#Выя#Спортивный объект#Комплекс#Екатеринбург
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