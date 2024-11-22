Тагильчанам представили эскизный проект нового спорткомплекса на Вые

В новом спорткомплексе будут представлены многие виды спорта. Взрослые и дети смогут заниматься не только мини-футболом, волейболом и плаванием, но и компьютерным спортом. Кроме того, учреждение будет приспособлено для нужд людей с ограниченными возможностями. О проекте, который в пятницу, 22 ноября, показал подрядчик, рассказал мэр Владислав Пинаев.