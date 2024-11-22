tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 08:34

Published 22 ноября, 08:34

Modified 22 ноября, 08:36

Updated 22 ноября, 08:36

Участковый из Нижнего Тагила не смог объяснить прокуратуре откуда у него 2 млн рублей

Участковый из Нижнего Тагила не смог объяснить прокуратуре откуда у него 2 млн рублей

22 ноября 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney.
Прокурор Нижнего Тагила взыскал с участкового 2,2 миллиона рублей из-за нелегальности происхождения суммы.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводила проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В результате проверки выяснилось, что в 2021 году ныне недействующий участковый полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» получил сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

Сумма, о которой идёт речь, существенно больше, чем общий доход за последние 3 года, предшествующие отчетной дате. Легитимность происхождения не подтверждена.

Согласно информации прокуратуры Свердловской области, в суд был направлен иск о взыскании средств с участкового в отставке. Ленинский районный суд Нижнего Тагила обяжет его выплатить вышеуказанную сумму в счет государства, если не сможет объяснить источник получения денежных средств.

Напомним, начальник автоинспекции в Североуральске брал деньги за сдачу экзамена на водительские права.

В Первоуральске чиновник сдал ФСБ двух мужчин за попытку подкупа
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила осужден на 21 год за убийство девушки 17-летней давностиБродячие собаки в Нижнем Тагиле: можно ли решить проблему?Бойни, изнасилования и похищения: громкие истории с цыганами в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Полиция#Деньги#Коррупция#МВД#ЧП#Отставка#Государство#Взыскание#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика