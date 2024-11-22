Участковый из Нижнего Тагила не смог объяснить прокуратуре откуда у него 2 млн рублей

Согласно информации прокуратуры Свердловской области, в суд был направлен иск о взыскании средств с участкового в отставке. Ленинский районный суд Нижнего Тагила обяжет его выплатить вышеуказанную сумму в счет государства, если не сможет объяснить источник получения денежных средств.