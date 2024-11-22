Участковый из Нижнего Тагила не смог объяснить прокуратуре откуда у него 2 млн рублей

Posted 22 ноября, 08:34
Published 22 ноября, 08:34
Modified 22 ноября, 08:36
Updated 22 ноября, 08:36
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводила проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В результате проверки выяснилось, что в 2021 году ныне недействующий участковый полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» получил сумму свыше 2,2 миллиона рублей.
Сумма, о которой идёт речь, существенно больше, чем общий доход за последние 3 года, предшествующие отчетной дате. Легитимность происхождения не подтверждена.
Согласно информации прокуратуры Свердловской области, в суд был направлен иск о взыскании средств с участкового в отставке. Ленинский районный суд Нижнего Тагила обяжет его выплатить вышеуказанную сумму в счет государства, если не сможет объяснить источник получения денежных средств.
Напомним, начальник автоинспекции в Североуральске брал деньги за сдачу экзамена на водительские права.