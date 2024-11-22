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Posted 22 ноября, 09:47

Published 22 ноября, 09:47

Modified 22 ноября, 09:49

Updated 22 ноября, 09:49

В деревенском доме Свердловской области создали нарколабораторию

В деревенском доме Свердловской области создали нарколабораторию

22 ноября 2024, 09:47
Фото: 1MI.
Свердловский областной суд приговорил двух местных жителей к 17 годам лишения свободы за хранение и распространение 34 кг мефедрона и 48 кг прекурсов.

Напомним, что в ноябре прошлого года подсудимые стали частью преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств в Свердловской области. Наркоторговцы в обычном деревенском доме создали лабораторию для создания запрещенных веществ.

В апреле текущего года у мужчин изъяли чуть больше 34 кг мефедрона и около 48 веществ, необходимых для варки наркотиков.

Обвиняемым грозит серьезный срок. Как сообщает Свердловский областной суд, первому жителю области предстоит провести в исправительной колонии строго режима 17,5 лет, а его сообщнику на полгода меньше в ИК особого режима.

Житель Свердловской области занимался оборотом наркотиков через интернет
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Наркотики#18+#Екатеринбург#Инцидент
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