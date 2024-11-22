В деревенском доме Свердловской области создали нарколабораторию

Posted 22 ноября, 09:47
Published 22 ноября, 09:47
Modified 22 ноября, 09:49
Updated 22 ноября, 09:49
Напомним, что в ноябре прошлого года подсудимые стали частью преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств в Свердловской области. Наркоторговцы в обычном деревенском доме создали лабораторию для создания запрещенных веществ.
В апреле текущего года у мужчин изъяли чуть больше 34 кг мефедрона и около 48 веществ, необходимых для варки наркотиков.
Обвиняемым грозит серьезный срок. Как сообщает Свердловский областной суд, первому жителю области предстоит провести в исправительной колонии строго режима 17,5 лет, а его сообщнику на полгода меньше в ИК особого режима.
Ранее мужчина в Екатеринбурге был в розыске за хранение наркотиков и прятался в шкафу.