В Екатеринбурге мужчина семь дней жил в общежитии УГЛТУ и пугал студенток

Posted 22 ноября, 07:50
Published 22 ноября, 07:50
Modified 22 ноября, 07:52
Updated 22 ноября, 07:52
Мужчина по ночам случался в женские комнаты под разными предлогами. Девушкам из одной комнаты он сказал, что является местным электриком и пришел чинить розетки. В другой комнате он сообщил студенткам, что на этаже случился пожар.
Еще в одной комнате после визита странного ночного гостя у студентов пропали личные вещи.
Журналисты URA.RU обратились в университет. Там им рассказали, что мужчина был задержан полицией. Но так как студенты не написали заявления, то его отпустили, а охране дали распоряжение больше его не пускать.
Напомним, житель Екатеринбурга бегает с ножом и пугает соседей 8 лет.