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Posted 22 ноября, 07:50

Published 22 ноября, 07:50

Modified 22 ноября, 07:52

Updated 22 ноября, 07:52

В Екатеринбурге мужчина семь дней жил в общежитии УГЛТУ и пугал студенток

В Екатеринбурге мужчина семь дней жил в общежитии УГЛТУ и пугал студенток

22 ноября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге мужчина неделю пугал студенток в общежитии №7 Лесотехнического университета.

Мужчина по ночам случался в женские комнаты под разными предлогами. Девушкам из одной комнаты он сказал, что является местным электриком и пришел чинить розетки. В другой комнате он сообщил студенткам, что на этаже случился пожар.

Еще в одной комнате после визита странного ночного гостя у студентов пропали личные вещи.

Журналисты URA.RU обратились в университет. Там им рассказали, что мужчина был задержан полицией. Но так как студенты не написали заявления, то его отпустили, а охране дали распоряжение больше его не пускать.

Напомним, житель Екатеринбурга бегает с ножом и пугает соседей 8 лет.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Студенты#18+#Екатеринбург
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