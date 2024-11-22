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Posted 22 ноября, 08:57

Published 22 ноября, 08:57

Modified 22 ноября, 08:59

Updated 22 ноября, 08:59

В Екатеринбургском метро завершены антитеррористические учения

В Екатеринбургском метро завершены антитеррористические учения

22 ноября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
21 ноября в метро Екатеринбурга, согласно плану, прошли антитеррористические учения. Все поставленные задачи были успешно решены, а действия участников соответствовали требованиям, установленным для проведения мероприятия.

На учении силовых структур присутствовали сотрудники государственных структур и органов местной власти. Совместно они улучшили способы взаимодействия между ведомствами в условиях угрозы террористических актов, сообщает «Областная газета».

Оперативный штаб эффективно контролировал выполнение приоритетных задач, распределение средств для ликвидации исхода теракта и обнаружение виновных лиц.

Итоги проведенного мероприятия показали, что оперативный штаб достиг намеченных целей, а действия участников соответствовали требованиям мероприятия.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле проводились антитеррористические учения на протяжении трех дней.

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#Елизавета Зиборова#Метро#ФСБ#Силовики#Терроризм#Екатеринбург#Антитеррористические учения
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