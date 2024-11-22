В Екатеринбургском метро завершены антитеррористические учения

Posted 22 ноября, 08:57
Published 22 ноября, 08:57
Modified 22 ноября, 08:59
Updated 22 ноября, 08:59
На учении силовых структур присутствовали сотрудники государственных структур и органов местной власти. Совместно они улучшили способы взаимодействия между ведомствами в условиях угрозы террористических актов, сообщает «Областная газета».
Оперативный штаб эффективно контролировал выполнение приоритетных задач, распределение средств для ликвидации исхода теракта и обнаружение виновных лиц.
Итоги проведенного мероприятия показали, что оперативный штаб достиг намеченных целей, а действия участников соответствовали требованиям мероприятия.
Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле проводились антитеррористические учения на протяжении трех дней.