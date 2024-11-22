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Posted 22 ноября, 08:14

Published 22 ноября, 08:14

Modified 22 ноября, 08:16

Updated 22 ноября, 08:16

В мэрии Екатеринбурга хотят убрать парковку на площади 1905 года

В мэрии Екатеринбурга хотят убрать парковку на площади 1905 года

22 ноября 2024, 08:14
Глава управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков заявил о неуместности парковки на месте бывшей Кафедральной площади.

Марков эфире ОТВ предложил убрать с площади парковку. При этом он предлагает рассмотреть альтернативные варианты для автовладельцев которые привыкли ей пользоваться. Так, в качестве одного из возможных вариантов он предложил сделать подземную парковку.

По мнению чиновника, для этих целей необходимо создать мобильное приложение или соглашение.

Напомним, в Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Авто#Парковка#Екатеринбург
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