В мэрии Екатеринбурга хотят убрать парковку на площади 1905 года

Posted 22 ноября, 08:14
Published 22 ноября, 08:14
Modified 22 ноября, 08:16
Updated 22 ноября, 08:16
Марков эфире ОТВ предложил убрать с площади парковку. При этом он предлагает рассмотреть альтернативные варианты для автовладельцев которые привыкли ей пользоваться. Так, в качестве одного из возможных вариантов он предложил сделать подземную парковку.
По мнению чиновника, для этих целей необходимо создать мобильное приложение или соглашение.
Напомним, в Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах.