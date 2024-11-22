В Невьянске простятся с известным врачом-неврологом

Posted 22 ноября, 08:55
Published 22 ноября, 08:55
Modified 22 ноября, 08:57
Updated 22 ноября, 08:57
Сергей Витальевич скончался после непродолжительной болезни. Желающие проститься с ним смогут это сделать 23 ноября.
В 10 часов 30 минут в ритуальном зале «Память» состоится гражданская панихида, в 11 часов утра его отпоют в Троицкой церкви, расположенной неподалеку. Похоронят доктора на кладбище «Осиновское».
Затем его друзья, близкие и коллеги соберутся на поминки в кафе «Смак».
Напомним, известный в Тагиле обувной мастер Дмитрий Костромин скончался на 58-м году жизни.