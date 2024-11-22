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Posted 22 ноября, 08:55

Published 22 ноября, 08:55

Modified 22 ноября, 08:57

Updated 22 ноября, 08:57

В Невьянске простятся с известным врачом-неврологом

В Невьянске простятся с известным врачом-неврологом

22 ноября 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Невьянске простятся с известным врачом-неврологом Байбузским Сергеем Витальевичем.

Сергей Витальевич скончался после непродолжительной болезни. Желающие проститься с ним смогут это сделать 23 ноября.

В 10 часов 30 минут в ритуальном зале «Память» состоится гражданская панихида, в 11 часов утра его отпоют в Троицкой церкви, расположенной неподалеку. Похоронят доктора на кладбище «Осиновское».

Затем его друзья, близкие и коллеги соберутся на поминки в кафе «Смак».

Напомним, известный в Тагиле обувной мастер Дмитрий Костромин скончался на 58-м году жизни.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Врач#Прощание#Екатеринбург#Умер
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