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Posted 22 ноября, 09:37

Published 22 ноября, 09:37

Modified 22 ноября, 09:39

Updated 22 ноября, 09:39

В Первоуральске воспитателя подозревают в приставаниях к детям

В Первоуральске воспитателя подозревают в приставаниях к детям

22 ноября 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.
В Первоуральске воспитателя подозревают в домогательствах к несовершеннолетним детям.

В Первоуральске 35-летний мужчина, который работал воспитателем в «Соколином камне», подозревается в домогательствах. Предварительно, несколько детей рассказали родителям, что он к ним приставал.

Сам вожатый с обвинениями не согласен. Мужчина утверждает, что в настоящее время трудится на новой работе в магазине. Он говорит, что бывшее руководство с ним не связывалось. Из полиции тоже не приходили.

А между тем, в СМИ пишут, что его якобы задержали. Но мужчина об этом даже не вкурсе, пишет Ural Mash.

Коллеги вожатого рассказали что он часто дарил детям вкусности и много с ними общался. О том, что его обвиняют в домогательстве — никто не слышал.

Напомним, мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#18+#Екатеринбург#Домогательства#Инцидент
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