В Первоуральске воспитателя подозревают в приставаниях к детям

Posted 22 ноября, 09:37
Published 22 ноября, 09:37
Modified 22 ноября, 09:39
Updated 22 ноября, 09:39
В Первоуральске 35-летний мужчина, который работал воспитателем в «Соколином камне», подозревается в домогательствах. Предварительно, несколько детей рассказали родителям, что он к ним приставал.
Сам вожатый с обвинениями не согласен. Мужчина утверждает, что в настоящее время трудится на новой работе в магазине. Он говорит, что бывшее руководство с ним не связывалось. Из полиции тоже не приходили.
А между тем, в СМИ пишут, что его якобы задержали. Но мужчина об этом даже не вкурсе, пишет Ural Mash.
Коллеги вожатого рассказали что он часто дарил детям вкусности и много с ними общался. О том, что его обвиняют в домогательстве — никто не слышал.
Напомним, мигрант в Нижнем Тагиле приставал к детям.