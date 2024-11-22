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Posted 22 ноября, 05:59

Published 22 ноября, 05:59

Modified 22 ноября, 06:01

Updated 22 ноября, 06:01

В поликлинике Каменска-Уральского сделают капремонт

В поликлинике Каменска-Уральского сделают капремонт

22 ноября 2024, 05:59
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском будет сделан капремонт в четырехэтажной поликлинике.

О реконструкции сообщил глава области Евгений Куйвашев во время приема населения, который проходил 21 ноября 2024 года. Ранее с этим вопросом к нему обратилась учащаяся медколледжа.

В медучреждении будут отремонтированы кровля и крыльцо, установят новые двери и окна, заменят полы, а также будут обновлены коммунальные сети, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Реконструкционные работы планируют закончить до конца 2025 года.

Напомним, в школе №24 в поселке под Нижним Тагилом будет проведен капитальный ремонт.

Завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Медицина#Губернатор#Поликлиника#Ремонт#Капитальный ремонт#Екатеринбург
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