В поликлинике Каменска-Уральского сделают капремонт

Posted 22 ноября, 05:59
Published 22 ноября, 05:59
Modified 22 ноября, 06:01
Updated 22 ноября, 06:01
О реконструкции сообщил глава области Евгений Куйвашев во время приема населения, который проходил 21 ноября 2024 года. Ранее с этим вопросом к нему обратилась учащаяся медколледжа.
В медучреждении будут отремонтированы кровля и крыльцо, установят новые двери и окна, заменят полы, а также будут обновлены коммунальные сети, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Реконструкционные работы планируют закончить до конца 2025 года.
Напомним, в школе №24 в поселке под Нижним Тагилом будет проведен капитальный ремонт.