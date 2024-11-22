В школьных столовых в Екатеринбурге резко выросли цены

Posted 22 ноября, 10:18
Published 22 ноября, 10:18
Modified 22 ноября, 10:20
Updated 22 ноября, 10:20
В предыдущие годы обеды в школах дорожали не более, чем на 5-10 рублей, а в 2024 году в некоторых школах цены увеличились на 19 рублей, в некоторых — на 50 рублей, пишет Е1.
При этом питание младших классах остается бесплатным, цены возросли у старших классов. Также есть бесплатно могут льготники: дети из малообеспеченных или многодетных семей, сироты и другие категории.
Напомним, в школе №87 в Нижнем Тагиле произошло массовое отравление школьников. В прокуратуре начали проверку.