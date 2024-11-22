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Posted 22 ноября, 10:18

Published 22 ноября, 10:18

Modified 22 ноября, 10:20

Updated 22 ноября, 10:20

В школьных столовых в Екатеринбурге резко выросли цены

В школьных столовых в Екатеринбурге резко выросли цены

22 ноября 2024, 10:18
В Екатеринбурге резко выросла стоимость школьных обедов впервые за много лет.

В предыдущие годы обеды в школах дорожали не более, чем на 5-10 рублей, а в 2024 году в некоторых школах цены увеличились на 19 рублей, в некоторых — на 50 рублей, пишет Е1.

При этом питание младших классах остается бесплатным, цены возросли у старших классов. Также есть бесплатно могут льготники: дети из малообеспеченных или многодетных семей, сироты и другие категории.

Напомним, в школе №87 в Нижнем Тагиле произошло массовое отравление школьников. В прокуратуре начали проверку.

Однообразное питание стало поводом для проверки школы в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Школьники#Школа#Стоимость#Питание#Школы#Льготники#Екатеринбург#Младшие классы
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