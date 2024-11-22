В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей

Posted 22 ноября, 14:54
Published 22 ноября, 14:54
Modified 22 ноября, 14:56
Updated 22 ноября, 14:56
Данная находка стала причиной приостановки рекультивации заброшенного карьера.
В карьере последние 12 лет была свалка. Ее должны были рекультивировать. Однако находка спровоцировала приостановку данного процесса. А местные жители вынуждены страдать от повышенного содержания цинка и аммиака, сообщает telegram-канал «Кровавая Барыня».
В документах Роснедра говорится, что на сегодняшний день восстановить землю нельзя.
Напомним, компания по добыче драгметаллов оштрафована на 250 тысяч за загрязнение реки Тура.