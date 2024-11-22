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Posted 22 ноября, 14:54

Published 22 ноября, 14:54

Modified 22 ноября, 14:56

Updated 22 ноября, 14:56

В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей

В Свердловской области нашли карьер с золотом и серебром на 4 млрд рублей

22 ноября 2024, 14:54
Фото: 1MI.
В заброшенном карьере под Дегтярском нашли огромные залежи золота и серебра.

Данная находка стала причиной приостановки рекультивации заброшенного карьера.

В карьере последние 12 лет была свалка. Ее должны были рекультивировать. Однако находка спровоцировала приостановку данного процесса. А местные жители вынуждены страдать от повышенного содержания цинка и аммиака, сообщает telegram-канал «Кровавая Барыня».

В документах Роснедра говорится, что на сегодняшний день восстановить землю нельзя.

Напомним, компания по добыче драгметаллов оштрафована на 250 тысяч за загрязнение реки Тура.

На предприятии по добыче руды в Свердловской области найдены нарушения
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Золото#Серебро#Екатеринбург#Инцидент#Золотодобыча
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