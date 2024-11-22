В Свердловской области взлетели цены на огурцы и картофель

Posted 22 ноября, 10:35
Published 22 ноября, 10:35
Modified 22 ноября, 10:37
Updated 22 ноября, 10:37
Стоимость килограмма огурцов за период с 11 по 18 ноября 2024 года возросла до 166,32 рубля (+9,43%), а картофеля — до 44,95 рубля (+7,63%). Также наблюдается тенденция на подорожание и других овощей.
Кило капусты в среднем можно было приобрести за 37,88 рубля (+5,56%), а репчатого лука — за 45,24 рубля (+5,22%). За морковь в магазинах покупателям приходилось платить 44,1 рубля (+1,2%), за свеклу — 45,23 рубля (+5,81%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Стоит отметить, что в начале ноября килограмм картофеля в Свердловской области стоил 40,02 рубля.