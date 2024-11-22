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Posted 22 ноября, 10:35

Published 22 ноября, 10:35

Modified 22 ноября, 10:37

Updated 22 ноября, 10:37

Картофель и огурцы резко подорожали в Свердловской области

В Свердловской области взлетели цены на огурцы и картофель

22 ноября 2024, 10:35
Фото: 1MI.

Картофель и огурцы резко подорожали в Свердловской области

В Свердловской области продолжают дорожать овощи. За последнюю неделю больше в цене всего поднялись свежие огурцы и картофель.

Стоимость килограмма огурцов за период с 11 по 18 ноября 2024 года возросла до 166,32 рубля (+9,43%), а картофеля — до 44,95 рубля (+7,63%). Также наблюдается тенденция на подорожание и других овощей.

Кило капусты в среднем можно было приобрести за 37,88 рубля (+5,56%), а репчатого лука — за 45,24 рубля (+5,22%). За морковь в магазинах покупателям приходилось платить 44,1 рубля (+1,2%), за свеклу — 45,23 рубля (+5,81%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Стоит отметить, что в начале ноября килограмм картофеля в Свердловской области стоил 40,02 рубля.

Цена на картофель в Свердловской области выросла на 30%
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