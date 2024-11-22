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Posted 22 ноября, 11:53

Published 22 ноября, 11:53

Modified 22 ноября, 11:55

Updated 22 ноября, 11:55

Владелец алабая в Екатеринбурге отказался от собаки после нападения на женщину

Владелец алабая в Екатеринбурге отказался от собаки после нападения на женщину

22 ноября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге собака породы алабай набросилась на женщину в пункте лома. Инцидент произошел в октябре 2024 года.

Женщина приехала в пункт приема вместе с мужем. В какой-то момент выскочила собака и напала на нее. Екатеринбурженке вызвали врачей, однако она не стала ложиться в больницу и отправилась в травмпункт, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Выяснилось, что собака принадлежит владельцу пункта. По его словам, пес сорвался с привязи. Женщина потребовала в суде взыскать с мужчины более 600 тысяч рублей. Тот в суде изменил показания и сообщил, что собаки у него нет и он не знает, чье животное напало на пострадавшую. Суд назначил ответчику выплатить чуть больше 200 тысяч.

Напомним, жители Тагилстроя в Нижнем Тагиле пожаловались на стаю бездомных собак около школы.

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