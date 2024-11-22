Владелец алабая в Екатеринбурге отказался от собаки после нападения на женщину

Выяснилось, что собака принадлежит владельцу пункта. По его словам, пес сорвался с привязи. Женщина потребовала в суде взыскать с мужчины более 600 тысяч рублей. Тот в суде изменил показания и сообщил, что собаки у него нет и он не знает, чье животное напало на пострадавшую. Суд назначил ответчику выплатить чуть больше 200 тысяч.