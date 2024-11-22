Вожатого детского лагеря подозревают в растлении малолетних воспитанников

Posted 22 ноября, 16:32
Published 22 ноября, 16:32
Modified 22 ноября, 16:34
Updated 22 ноября, 16:34
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства дела о преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
Уголовное дело заведено в отношении вожатого, который работал в детском лагере. О ходе расследования свердловские сыщики должны будут доложить главе ведомства.
Ранее Бастрыкин взял «на карандаш» дело о банде подростков-хулиганов, орудующих в Железнодорожном районе Екатеринбурга.