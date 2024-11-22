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Posted 22 ноября, 16:32

Published 22 ноября, 16:32

Modified 22 ноября, 16:34

Updated 22 ноября, 16:34

Вожатый в детском лагере развращал отдыхающих детей

Вожатого детского лагеря подозревают в растлении малолетних воспитанников

22 ноября 2024, 16:32
Фото: Изображение Midjourney.

Вожатый в детском лагере развращал отдыхающих детей

В СК РФ будут расследовать уголовное дело о сексуальных домогательствах в детском лагере.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства дела о преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Уголовное дело заведено в отношении вожатого, который работал в детском лагере. О ходе расследования свердловские сыщики должны будут доложить главе ведомства.

Ранее Бастрыкин взял «на карандаш» дело о банде подростков-хулиганов, орудующих в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования надругательства над свердловчанкой
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Криминал#Детский лагерь#Несовершеннолетние#СК РФ#Глава СК РФ#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Сексуальное насилие
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