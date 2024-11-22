Выборы мэра Березовского затянулись до 2025 года

Posted 22 ноября, 04:00
Published 22 ноября, 04:00
Modified 22 ноября, 04:02
Updated 22 ноября, 04:02
В последний месяц лета объявили конкурс на пост мэра Березовского. Желающих было 10 человек, один из которых — это Евгений Писцов, действующая глава города. Процесс выбора мэра состоит из двух этапов: первый должен был закончиться в конце сентября, однако его продлили. Причиной сдвигов по срокам стала вторичная проверка документов кандидатов.
Второй этап предполагали провести 28–29 ноября. Задача конкурсантов на данном этапе заключается в представлении программы по развитию города. Однако сроки снова сдвинули, объяснив это неподходящим временем, так как у многих участников отпуск, командировки и прочее, сообщает URA.RU.
Так или иначе, выборы перенесли на начало января 2025 года.
Напомним, в Екатеринбурге при выборе УК для дома на улице Спутников подделали подписи.