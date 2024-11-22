Выборы мэра Березовского затянулись до 2025 года

В последний месяц лета объявили конкурс на пост мэра Березовского. Желающих было 10 человек, один из которых — это Евгений Писцов, действующая глава города. Процесс выбора мэра состоит из двух этапов: первый должен был закончиться в конце сентября, однако его продлили. Причиной сдвигов по срокам стала вторичная проверка документов кандидатов.