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Posted 22 ноября, 04:00

Published 22 ноября, 04:00

Modified 22 ноября, 04:02

Updated 22 ноября, 04:02

Выборы мэра Березовского затянулись до 2025 года

Выборы мэра Березовского затянулись до 2025 года

22 ноября 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
Ныне текущие выборы на пост главы Березовского снова сдвинули по срокам. Причины скрыты во внутренних распрях депутатов.

В последний месяц лета объявили конкурс на пост мэра Березовского. Желающих было 10 человек, один из которых — это Евгений Писцов, действующая глава города. Процесс выбора мэра состоит из двух этапов: первый должен был закончиться в конце сентября, однако его продлили. Причиной сдвигов по срокам стала вторичная проверка документов кандидатов.

Второй этап предполагали провести 28–29 ноября. Задача конкурсантов на данном этапе заключается в представлении программы по развитию города. Однако сроки снова сдвинули, объяснив это неподходящим временем, так как у многих участников отпуск, командировки и прочее, сообщает URA.RU.

Так или иначе, выборы перенесли на начало января 2025 года.

Напомним, в Екатеринбурге при выборе УК для дома на улице Спутников подделали подписи.

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