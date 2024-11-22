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Posted 22 ноября, 15:54

Published 22 ноября, 15:54

Modified 22 ноября, 15:56

Updated 22 ноября, 15:56

Бастрыкин взял на контроль дело о банде подростков из Екатеринбурга

Закошмарили всю округу: бандой подростков из Екатеринбурга заинтересовались в СК РФ

22 ноября 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney.

Бастрыкин взял на контроль дело о банде подростков из Екатеринбурга

В Железнодорожном районе Екатеринбурга орудует банда подростков, которая успела запугать местных жителей. Действиями юных хулиганов заинтересовались в СК РФ.

Молодые люди совершили уже ряд противоправных действий против жителей Железнодорожного района, однако люди не спешат писать заявления в полицию, информирует пресс-служба свердловского СУ СК России.

Причина в том, что в адрес пострадавших поступают угрозы убийством, сообщения об этом появились в СМИ. В настоящий момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Дело находится на контроле у руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее глава СК РФ взял под личный контроль расследование резонансного дела о перестрелке в одном из торговых центров Каменска-Уральского.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования надругательства над свердловчанкой
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Уголовное дело#Расследование#Хулиганство#СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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