Закошмарили всю округу: бандой подростков из Екатеринбурга заинтересовались в СК РФ

Posted 22 ноября, 15:54
Published 22 ноября, 15:54
Modified 22 ноября, 15:56
Updated 22 ноября, 15:56
Молодые люди совершили уже ряд противоправных действий против жителей Железнодорожного района, однако люди не спешат писать заявления в полицию, информирует пресс-служба свердловского СУ СК России.
Причина в том, что в адрес пострадавших поступают угрозы убийством, сообщения об этом появились в СМИ. В настоящий момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
Дело находится на контроле у руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.
Ранее глава СК РФ взял под личный контроль расследование резонансного дела о перестрелке в одном из торговых центров Каменска-Уральского.